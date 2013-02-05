غرب خواهان حل بحران سوریه نیست/ تشویق گروههای تروریستی به خشونت

به گزارش خبرگزاری مهر، یورگی ماشتالکا نماینده جمهوری چک در پارلمان اروپا تاکید کرد حمایت غربی ها، گروههای تروریستی مسلح را به نپذیرفتن راه حلهای مسالمت آمیز و سیاسی تشویق می کند.

نماینده جمهوری چک در پارلمان اروپا در گفتگو با خبرگزاری سوریه(سانا) گفت حمایت های غرب از تروریستهای مسلح مانع از آن می شود که آنها راه حل مسالمت آمیز را در خصوص بحران سوریه بپذیرند.



وی خاطر نشان کرد تروریستهای مسلح که غرب از نظر تسلیحاتی، اطلاعاتی و آموزشی، آنها را حمایت می کند، راه حل سیاسی را نمی پذیرند.



وی با بیان اینکه، راه حل بحران سوریه در یافتن راه حل میانه میان طرفهای ذیربط است، گفت تروریستهای مسلح بر این باورند که به راه حل میانه نیاز ندارند و غرب از آنها پشتیبانی خواهد کرد، بنابراین غرب به دلیل عدم این مسئله که جنگ های استعماری جدید راهی به سوی جهان باثبات نیست، مسئول محقق نشدن صلح در سوریه است.



وی خاطر نشان کرد ثباتی که مبتنی بر قانون بین المللی است بهترین راه تامین منافع ملتها و غرب است.



این نماینده جمهوری چک ضمن انتقاد از سیاستهای دوگانه ای که غرب در پیش گرفته است و با آنچه آن را مبارزه در راه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم می داند، تناقض دارد، خاطر نشان کرد تبلیغات غرب مبتنی بر نمونه های انتخاب شده ای است که رسوایی های خود و همپیمانان خود را نادیده می گیرند که این امر در جنگ یوگسلاوی سابق، لیبی و بحرین مشاهده شد.



وی با دوگانه خواندن معیارهای غرب در قبال بحران سوریه و کشور مالی از سیاستهای مداخله جویانه فرانسه نیز انتقاد کرد.



ماشتالکا در پاسخ به جنگ تبلیغاتی جهانی علیه سوریه گفت : خشونت طی سالهای اخیر وارد سیاست خارجی برخی از کشورهای عضو ناتو شده است.



به گفته وی، هدف تبلیغاتی غرب متقاعد کردن افکار عمومی اروپایی و بین المللی است مبنی بر اینکه، بحران سوریه به جز خشونت هیچ راه حل دیگری ندارد و کشتار تنها راه تامین منافع غرب است.