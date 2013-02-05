19 بهمن 57 نمونه ای از هدایت افکار و اندیشه ها توسط خدای متعال بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در جریان مراسم دیدار فرماندهان، خلبانان و پرسنل نیروی هوایی استان فارس با آیت الله ایمانیاظهار داشت: یکی از حقایق پایدار عالم هستی که در قرآن و روایات اهل بیت(ع) ما ذکر شده این است که دلها و قلبها بوسیله خدای بزرگ تغییر پیدا می کند و خدای متعال برای نشان دادن عظمت قدرت خود بین انسان و فکر و اندیشه و تصمیمات او حائل می شود.

وی افزود: تحول در اندیشه و قلب و باور و ضمیر انسان نشانه ای از قدرت پروردگار عالم است و بارها در عالم هستی آن را ملاحظه کرده ایم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس بیان داشت: این دگرگونی ها و تحول در قلب و اندیشه با زمینه های از قبل تعیین شده اتفاق می افتد که استعدادها و شایستگی ها، فضای این دگرگونی ها را ایجاد می کند.

آیت الله ایمانی گفت: آنچه روز 19 بهمن 57 اتفاق افتاد نمونه ای عینی از هدایت افکار و اندیشه ها توسط خدای متعال بود.

وی ادامه داد: وقتی جوانان نیروی هوایی گفتند از طاغوت رهیدیم و به سمت خدا حرکت می کنیم، این حرکت آنچنان شد که گذر زمان آن را کهنه نمی کند و پس از 34 سال ما این روز را تکریم می کنیم.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: نیروی هوایی و صنعت هوانوردی از صنعت های نوظهور دنیاست و در مملکت ما هنوز عمر این صنعت به یک قرن نمی رسد اما امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی علیرغم تحریم های فراوان، عزیزان ما در نیروی هوایی در عرصه های مختلف به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند.

وی ادامه داد: در حالیکه مملکت ما به صورت کامل مورد تحریم قرار گرفته و در اوج تحریم قرار داریم می بینیم که در دهه فجر 1391 یک جنگنده شکاری رونمایی می شود و قدرت علمی و فکری عزیزانی که 19 بهمن 57 آن حرکت را آفریدند امروز نمایان می شود.

آیت الله ایمانی خاطر نشان کرد: خون پاک شهدای ما در نیروی هوایی اثرگذار است و آنچه امروز شاهد آن هستیم به برکت فداکاری هاست و شاهدیم روز به روز این فداکاری ها بیشتر می شود.