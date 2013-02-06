موافقت وزیر ارشاد با تاسیس نشان رسمی خارک و اهدای آن به نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر آئین افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی شعر فجر عصر سه شنبه 17 بهمن با حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و جمع زیادی از شاعران پیشکسوت عرصه انقلاب در محل سینما صدف واقع در جزیره خارک برگزار شد.

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در این برنامه با ابراز خشنودی از برگزاری این جشنواره در جزیره مقاومت خارک و اینکه این جزیره به تعداد روزهای جنگ بمباران شده است، گفت: این جزیره امروز هم که در جنگ اقتصادی هستیم در خط مقدم جنگ واقع شده و نقش ویژه‌ای در این خصوص ایفا می‌کند.

وی افزود: جلال آل احمد در سال 1339 کتاب «دُر یتیم خلیج فارس» را نوشت و شاید این مسئله اشاره‌ای باشد به اینکه در آن زمان اعتنایی به این دیار نمی شد. اما امروز همه مردم ایران قدردان مردم این جزیره هستند.

حسینی تصریح کرد: شاعران وجدان بیدار مردم هستند و در غم و شادی مردم شریکند؛ آنها شادی‌ها را می‌افزایند و غم‌ها را می‌کاهند.

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی اضافه کرد: در دوران انقلاب شعرهای حماسی دوباره اوج گرفت انگار که فردوسی دوباره زنده شده است.

وی جشنواره شعر فجر را تجلی اندیشه‌های ناب و زلال دانست و ابراز امیدواری کرد، همانطور که رهبر انقلاب مژده دادند که آینده خوبی برای انقلاب پیش بینی می‌کنم، دوباره امثال حافظ، سعدی و مولوی در این سرزمین ظهور کنند.

حسینی گفت: بن مایه شعر خیال است و تخیل آدمی هم نامتناهی و لذا شعر همواره تازگی دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: جشنواره شعر فجر فرصت خوبی برای پاسداشت شاعران است و اگر چه هنوز در آغاز راه است، سال به سال بهتر خواهد شد. انشاءالله آئین نامه مشخصی برای این رویداد مستقل فرهنگی تدوین شود.

وی همچنین با گرامیداشت یاد زنده یاد خلیل عمرانی شاعر عرصه انقلاب و بیان این نکته که او مهمترین رسالت ادبیات را بیداری مردم می‌دانست شعری از عمرانی قرائت کرد.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش گفت: شعر دریاست و سرشاری اش را از بالات می‌گیرد. شعر سید هنرهاست و ریشه در کوثر دارد و با همه کوتاهی، کثرت اثر دارد.

وی افزود: سایر هنرها گاه به تلخی واقعیت‌ها می‌پردازند اما شاعران باید از شیرینی حقیقت، شکرستان بسازند.

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در این برنامه با اهدای لوح‌های یادبودی از برگزارکنندگان آئین افتتاحیه هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر به شرح زیر قدردانی کرد:

فریدون حسن وند، استاندار بوشهر، حجت الاسلام والمسلمین موسی کمالی نماینده ولی فقیه و امام جمعه خارک، مهندس فراور معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر، سید یونس محمدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر، مهندس محمودی بخشدار خارک و مهندس موسوی مدیرعامل پایانه‌های نفتی کشور.

در این برنامه همچنین فریدون حسن وند استاندار بوشهر نیز در سخنانی ضمن خوش آمد گویی به مهمانان این جشنواره به بیان مقاومت‌های جزیره خارک در ایام جنگ تحمیلی پرداخت و گفت: این جزیره با هزاران سال قدمت تاریخی و تمدنی دارای فرهنگ دیرینه‌ای است و در ایام جنگ 2 هزار و 838 بار صدای مهیب بمباران را به خود دید، اما هرگز ترس و لرزشی به خود راه نداد.

وی افزود: خارک اضافه کرد: رگ حیاتی اقتصاد دنیا در دست خارک است. اینجا پرچمدار شکستن تحریم اقتصادی و جزیره‌ای است که 95 درصد صادرات نفت خام را اینجا انجام می‌شود و بزرگترین مخازن نفتی خاورمیانه در این جزیره واقع شده است.

حسن وند همچنین خارک را سمبل وحدت شیعه و سنی عنوان کرد و در ادامه با قدردانی از حمید سبزواری شاعر پیشکسوت عرصه انقلاب به جهت حضورش در افتتاحیه جشنواره شعر فجر در جزیره خارک خطاب به وزیر ارشاد و دیگر مسئولان این جشنواره گفت: از روزی که پذیرفتید خارک میزبان جشنواره شعر فجر باشد، مردم و مسئولان این جزیره تلاش کردند بهترین میزبان برای این رویداد مهم باشند.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنانش سه خواسته را به عنوان تقاضاهای اصلی مردم و مسئولان خارک و این استان مطرح کرد و گفت: اولین خواسته ما این است که این جزیره به عنوان جزیره مقاومت نامگذاری و در سالنامه کشور ثبت شود تا تاریخ و مردم در اعصار مختلف بدانند اینجا اسطوره استقاومت بوده است.

وی گفت: خواسته دوم ما و مسئولان و همه دست اندرکاران مجموعه‌های نفتی خارک این است که نشان ملی خارک به برگزیدگان فرهنگی، علمی، هنری و ورزشی اهدا شود. چنانچه این اتفاق بیفتد و مدال و نشان خارک به عنوان یک نشان رسمی مورد قبول قرار گیرد ما هزینه‌های مادی آن را تقبل می‌کنیم تا این نشان از طرف مجموعه نفت به بزرگان عرصه‌های مختلف فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی اهدا شود.

حسن وند ادامه داد: بوشهر، استانی شعرپرور است و اهل شعر و فرهنگ و اهل تمدن عاشق مطبوعات دارد، اما فاقد یک روزنامه است توقع ما از وزیر محترم ارشاد این است که روزنامه بوشهر هدیه ایشان باشد به استان هنرپرور بوشهر.

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در زمان اهدای لوح تقدیر به برگزارکنندگان آئین افتتاحیه جشنواره شعر فجر تاکید کرد: از نظر ما همه این پیشنهادها مورد تایید است و پیگیری می‌شود.

در این برنامه همچنین موسوی مدیرعامل پایانه‌های نفتی کشور در سخنان کوتاهی با اشاره به فعالیت شاعران متعدد در جزیره خارک گفت: این شاعران در تاریخ انقلاب شعرهای زیادی سروده اند و در زمان بستن شیرهای نفت و ایام پیروزی انقلاب سروده‌هایشان را نجوا می‌کردند که حاکی از ایستادگی و مقاومت است.

وی در همین زمینه از یونسی به عنوان شاعری که پرورش دو نسل از شاعران خارک فعالیت زیادی انجام داده است قدردانی کرد.