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۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۵۳

همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی در چابهار آغاز شد

همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی در چابهار آغاز شد

چابهار - خبرگزاری مهر: بیست و چهارمین همایش علمی - تحقیقی مذاهب اسلامی با حضور نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان های سیستان و بلوچستان و کرمان، استاندار و یکصد نفر از علما و اندیشمندان شیعه و سنی سراسر کشور در چابهار آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان عصر سه شنبه در این همایش که در تالار وحدت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری این همایش ها باعث تغییر بینش و شناخت باورها و اعتقادات علمای شیعه و سنی از یکدیگر می شود.

آیت الله عباسعلی سلیمانی گفت: با برگزاری همایش های علمی - تحقیقی مذاهب اسلامی و روشنگری و شناختی که علمای شیعه و سنی از باورهای یکدیگر پیدا کردند، در حال حاضر بسیاری از اختلافات رفع و وحدت و همبستگی دو مذهب مهم اسلامی بیش از پیش گسترش یافته است.

وی افزود: رویکرد و تلاش علما و اندیشمندان شیعه و سنی برای برپایی این همایش ها بررسی موضوعات مشترک به طریق علمی و مباحثه، تحلیل و بررسی مسائل و موضوعات جهان اسلام با محوریت وحدت امت اسلامی، معرفت و شناخت در فضایی صمیمی و تقرب مذاهب و فرق اسلامی است.

وی بیان داشت: از 119 مقاله رسیده به دبیرخانه این همایش 43 مقاله برگزیده و در مرحله چاپ قرار گرفته اند که 32 مقاله متعلق به بانوان اهل تشیع و تسنن شرکت کننده در این همایش است.

همایش علمی - تحقیقی مذاهب اسلامی با محوریت مهدویت از نگاه ادیـان و مذاهب و رویکرد تقویت تفاهم و گفتمان وحدت بین مذاهب و فرق اسلامی به مدت سه روز در چابهار در حال برگزاری است.

کد مطلب 1809899

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