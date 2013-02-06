دومین جشنواره ملی صدای عشایر در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف ملک زاده سه شنبه شب در حاشیه حضور در مراسم جشن فرهنگ عشایری و روستایی فارس در جمع خبرنگاران افزود: با هماهنگی های انجام شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 92 دومین جشنواره ملی صدای عشایر ایران در فارس برگزار شود.

وی تصریح کرد: این جشنواره 10 الی 15 روز با حضور عشایر سراسر کشور با کیفیت و شرایط بهتری نسبت به نخستین جشنواره برپا می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به اولین جشنواره ملی صدای عشایر ایران یادآور شد: حضور موثر و چشمگیر عشایر فارس نشان از غنا و تاثیرگذاری این بخش در استان فارس دارد.

ملک زاده افزود: این نمایشگاه مورد استقبال پرشور مردم قرار گرفت که نشان از ظرفیت بالای گردشگری عشایر دارد.