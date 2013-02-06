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۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۱۹

ملک زاده:

دومین جشنواره ملی صدای عشایر در فارس برگزار می شود

دومین جشنواره ملی صدای عشایر در فارس برگزار می شود

شیراز – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور از برگزاری دومین جشنواره ملی صدای عشایر کشور در استان فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف ملک زاده سه شنبه شب در حاشیه حضور در مراسم جشن فرهنگ عشایری و روستایی فارس در جمع خبرنگاران افزود: با هماهنگی های انجام شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 92 دومین جشنواره ملی صدای عشایر ایران در فارس برگزار شود.

وی تصریح کرد: این جشنواره 10 الی 15 روز با حضور عشایر سراسر کشور با کیفیت و شرایط بهتری نسبت به نخستین جشنواره برپا می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به اولین جشنواره ملی صدای عشایر ایران یادآور شد: حضور موثر و چشمگیر عشایر فارس نشان از غنا و تاثیرگذاری این بخش در استان فارس دارد.

ملک زاده افزود: این نمایشگاه مورد استقبال پرشور مردم قرار گرفت که نشان از ظرفیت بالای گردشگری عشایر دارد.

کد مطلب 1809945

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