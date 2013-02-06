مرکز آموزش فنی و حرفه ای تخصصی برق و الکترونیک بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی صبح چهارشنبه در مراسم بهره برداری از این پروژه اعتبار هزینه شده برای این پروژه را 865 میلیون تومان اعلام کرد و اظهارداشت: بیش از 70 میلیون تومان نیز برای تجهیز این مرکز هزینه شده است.

حسین خوشایند بیان کرد: 715 میلیون تومان از محل اعتبارات استان و 150 میلیون تومان از اعتبارات ملی به این مرکز اختصاص یافته است.

وی با اشاره به طراحی شش کارگاه برق و الکترونیک در این مرکز عنوان کرد: قابلیت آموزش 26 حرفه در این مرکز وجود دارد.

مدیرکل فنی و حرفهی خراسان جنوبی با بیان اینکه عملیات ساخت این مرکز از سال 88 در استان آغاز شده است، تصریح کرد: این مرکز تخصصی در مساحت چهار هزار و 250 متر مربع و با زیر بنای هزار و 950 متر مربع ساخته شده است.

وی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم خدمات ارزنده ای در فنی و حرفه ای استان بری آموزش و اشتغال جوانان انجام شده است، گفت: تا کنون 15 پروژه فنی و حرفه ای در استان طی دولت نهم و دهم به بهره برداری رسیده است.

خوشایندهمچنین از دست ساخت بودن پنج مرکز فنی و حرفه ای در استان خبر داد و اظهارداشت: این مراکز در شهرستانهای بشرویه، قاین، سربیشه، سرایان و فردوس با پیشرفت فیزیکی 65 درصد در حال ساخت است که در سال 92 به بهر برداری می رسد.