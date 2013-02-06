پرداخت تسهیلات 2 هزار میلیارد تومانی به طرح های کشاورزی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اورنگی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد توسعه کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه امروز نمی توانیم در کنار صحبت از اقتدار ملی از نقش بخش کشاورزی چشم پوشی کنیم افزود: بخش کشاورزی به خاطر استعداد های بالقوه و بالفعلش توانسته دولت را در توسعه پایدار کشور یاری کند.

وی با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی ظرفیت بالایی برای تولید ملی و اشتغال زایی دارد افزود: متاسفانه در سنوات قبلی چندان به این بخش توجه نشده بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اقدامات مطلوب صورت گرفته در ستاد طرح های توسعه کشاورزی را شایسته قدردانی دانست و ادامه داد: رعایت توازن منطقه ای از نظر توزیع منابع با نگاه همه جانبه، رعایت توسعه متوازن بین بخشی از این نظر که منابع متناسب با مزیت ها نسبی هر استان و به صورت حلقه های تولید مورد توجه قرار گیرد و نظارت بر عملکرد طرح ها و پروژه های مصوب برای اثر بخشی از جمله دغدغه های رئیس جمهور در این بخش است.

اورنگی در رابطه با فرصت موجود برای استان ها در جذب اعتبارات تخصیص یافته گفت: بنا بود کلیه دستگاه ها تا تاریخ 28 اسفند ماه سال جاری اعتبارات طرح ها را جذب کنند که در غیر این صورت به حساب دولت بر می گردد ولی با مصوبه جدید بانک های عامل به تعداد 5 بانک افزایش یافته تا میزان سرمایه در گردش را از 20 درصد به 40 درصد افزایش دهیم و در نهایت اعتبارات سال 90 و 91 در سال 92 نیز قابل پرداخت خواهند بود.

وی ادامه داد: با توجه به این مسیر استفاده از برخی تسهیلات به روی افراد عادی بسته شده است این راه را برای مددجویان کمیته امداد بازگذاشتیم.



معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بیش از 2 هزار میلیارد تومان موافقت شده تا مجددا در راستای ارایه تسهیلات به طرح های توسعه کشاورزی به استان ها ارایه شود.

اورنگی افزود: از نظر سرعت جذب و جهت گیری منابع ، استان زنجان رتبه قابل توجهی در کشور دارد.

