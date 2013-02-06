ذخیره سازی بالغ بر 18هزار تن اقلام ضروری در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورنبوی صبح چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اقدامات ایام پایانی سال اظهار داشت: با توجه به تاکیدات استاندارسمنان از سه ماه پیش و از حدود آذر ماه اقدامات موثری انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: در حدود 580 تن مرغ منجمد، 150 تن گوشت، دو هزار و 200 تن برنج از نوع هندی، 88 تن از نوع آرژانتینی و 15 هزار تن گندم هم ذخیره سازی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از انعقاد تفاهم نامه با تولید کنندگان مرغ خبر داد و افزود: تفاهم نامه ای انعقاد شده تا مرغ را با قیمت مناسب ستاد تنظیم بازار (52 هزار ریال) وارد بازار کنند و اجازه افزایش قیمت را ندارند.

میوه و مرکبات به اندازه کافی ذخیره سازی شده است

پورنبوی در خصوص کیفیت نان هم گفت: این سازمان در تلاش است تا با همکاری و تعامل شرکت غله نان خوب و با کیفیت به مردم تحویل داده شود.

وی همچنین در خصوص ذخیره سازی میوه و مرکبات ایام پایانی سال افزود: امسال نیز همانند سال های گذشته میوه و مرکبات به اندازه کافی ذخیره سازی شده است تا مردم استان ایام پایانی خوشی داشته باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه 350 تن سیب و پرتقال (پرتقال تامسون و سیب دماوند و شاهرود) خریداری و ذخیره سازی شده است.

فعالیت 400 معدن در استان سمنان

پورنبوی با بیان اینکه در حال حاضر 400 معدن در استان سمنان وجود دارد افزود: یک سوم معادن استان را گچ تشکیل میدهد و 23 شهرک و ناحیه صنعتی در استان مستقر می باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان مشکل اصلی واحدهای صنعتی را نقدینگی عنوان کرد و گفت: در حدود 180 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای 47 واحدی که مشکلات نقدینگی دارند از طریق وزارت متبوع و 27 میلیارد تومان از طریق بانک صنعت و معدن استان طرح موضوع شده تا مشکل این واحدها به زودی حل شود.

کشف بیش از شش هزار تخلف صنفی در استان سمنان

وی در خصوص عملکرد نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اظهار داشت: در حدود 90 هزار بازرسی انجام و شش هزار و 400 مورد تخلف کشف شده که به این تخلفات سریعا رسیدگی می شود.

پور نبوی با اشاره به سامانه 124 نیز اظهار داشت: از این سامانه پنج هزار و 560 مورد گزارش به ستاد خبری داده شده و از طریق بازرسان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

کشف 470 مورد تخلف از نانوایی های استان سمنان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان افزود: در خصوص بازرسی از نانوایی ها نیز چهار هزار و 500 مورد بازرسی از نانوایی ها صورت گرفته و 470 مورد تخلف کشف شد و از طرفی جنبه تشویقی هم با نصب بنر برای نانوایی ها درنظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه نظارت و بازرسی مرحله اول طرح شبنم اجرا شد که در حال حاضر مرحله دوم آن در حال انجام است و در حدود 40 هزار مورد کد شبنم نیز توزیع شده است.

صدور یک هزار و 900 فقره پروانه بهره برداری در استان سمنان

پورنبوی گفت: در حال حاضر حدود یک هزار و 600 فقره جواز تاسیس با اشتغال 43 هزار نفر و نیز تقریبا یک هزار و 900 فقره پروانه بهره برداری با اشتغال 45 هزار نفر صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان به وضعیت معادن استان اشاره کرد و افزود: تاکنون 200 پروانه اکتشاف برای معدنکاران صادر شده و حدود 400 واحد معدنی به بهره برداری رسیده است.

وی گفت: بیشترین مزیت های معدنی و صنعتی استان سمنان در زمینه سیمان، کربنات سدیم، نمک و آهک و تولید اتوبوس، قطعات خودرو، مواد شوینده و پاک کننده است.

درآمد 124 میلیون دلاری استان سمنان از قبال صادرات

پورنبوی با بیان اینکه صادرات استان سمنان در حدود 124 میلیون دلار است، گفت: بیشترین صادرات مربوط به سیمان، گچ، انواع پودر شوینده و مواد پاک کننده بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان خاطرنشان کرد: مهمترین مزیت معدنی استان در حوزه نمک و گچ در شهرستانهای گرمسار و سمنان است که استان در زمینه نمک رتبه اول کشوری و در زغال سنگ رتبه سوم کشوری را دارد.

وی اظهار داشت: در خصوص ارتقاء بخش معدنی با تعاملاتی که با مراکز دانشگاهی صورت گرفته در آینده با بهسازی واحدهای معدنی و با بهره مندی از تکنولوژی نوین و ایجاد برند در صنایع معدنی خصوصا نمک و گچ استان از بازار مناسبی بهره مند خواهد شد.

بهره برداری از 7 واحد صنعتی در استان سمنان

پورنبوی با بیان اینکه به مناسبت دهه مبارک فجرتعداد هفت واحد صنعتی در استان سمنان مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت، افزود: با بهره برداری از این واحد های صنعتی برای 400 نفر اشتغال ایجاد است.

وی خاطرنشان کرد: واحدهای سناقومس سمنان، نورد فولاد فجر، داتیس، برج بلوک البرز، سورنا پلاست شرق، سیم و کابل مغان و علیرضا تیمورتاش با تولید انواع اجاق گاز، هودهای برقی، میلگرد آهنی، لوله و اتصالات پی وی سی، انواع سیم و کابل برق و سنگ دانه بندی شده از جمله واحدهایی هستند که در دهه مبارک فجر به بهره برداری میرسند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در خاتمه میزان سرمایه گذاری این هفت واحد صنعتی را بالغ بر یک هزارمیلیارد ریال ذکر کرد.