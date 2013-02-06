به گزارش خبرگزاری مهر، قطری‌ها برای اینکه میزبانی بازی تیم‌های اسپانیا و اروگوئه را به دست بیاورند مبلغ چهار میلیون دلار به حساب فدراسیون فوتبال اسپانیا واریز کردند و قرار است این بازی امشب در ورزشگاه خلیفه دوحه برگزار شود.

مارکا همچینن گزارش داده "رائول گونزالس" که در حال حاضر برای السد بازی می‌کند و "فرناندو هیه‌رو" که در فصل 2003-04 در الریان بازی می کرد برای خوشامدگویی به تیم ملی اسپانیا به هتل این تیم رفته اند.

رائول با 44 گل برای اسپانیا پس از "داوید ویا" به عنوان دومین گلزن برتر تاریخ فوتبال اسپانیاست ضمن اینکه هیه‌رو به عنوان مدافع با 29 گل در رده چهارم برترین گلزنان فوتبال اسپانیا قرار دارد.