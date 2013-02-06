رقایت 17 هزار داوطلب کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، رسول پیرمحمدی صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سال 92، با اشاره به ثبت نام 17هزار و 837 داوطلب در 133 کد رشته امتحانی متمرکز در شش گروه آموزشی آزمون کارشناسی ارشد، افزود: از این تعداد 12هزار و 430 داوطلب مرد و مابقی را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه 69.69 درصد شرکت کنندگان برادران و تنها 30.31 درصد از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد آذربایجان غربی را خواهران تشکیل می دهند، اظهار داشت: آزمون کارشناسی ارشد به مدت سه روز طی روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه در دو حوزه برگزار و حوزه امتحانی برادران ساختمان کلاسهای عمومی و حوزه امتحانی خواهران دانشکده علوم تعیین شده است.

مدیرکل آموزشی دانشگاه ارومیه باجه‌های رفع نقص کارت کنکور در ارومیه را ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه اعلام و عنوان کرد: داوطلبانی که هنگام ثبت نام نسبت به انتخاب بند پیام نور و موسسات غیر انتفاعی غیر دولتی اقدام نکرده و هم اکنون خواستار اعمال این بندها هستند، باید با مطالعه شرایط و ضوابط نسبت به پرداخت هزینه به مبلغ 58 هزار ریال به صورت الکترونیکی اقدام و سپس بند مربوط را در قسمت ویرایش اعمال کنند.

پیرمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص وضعیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه، گفت: طی امسال یک هزار و 500 نفر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل شده و 18رشته جدید مقطع دکتری و 8 رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی شد.

وی رشته های زمین شناسی در گرایش اقتصادی، علوم اقتصادی، باغبانی در گرایش فضای سبز و میوه کاری، آموزش عالی گرایش مدیریت آموزش عالی، روانشناسی، فقه و حقوق اسلامی، زبان و ادبیات فارسی در سه گرایش غنایی، عرفانی و حماسی، آموزش زبان انگلیسی، تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش، تربیت بدنی رفتار حرکتی، تکثیر و پرورش آبزیان، تکثیر و پرورش آبزیان پژوهش محور، منابع آب، علوم خاک، بهداشت و بیماریهای طیور و ریاضی گرایش جبر را رشته های جدید مقطع دکتری این دانشگاه دانست.

وی رشته های زیست شناسی گرایش بیوشیمی، زمین شناسی گرایش تکتونیک، مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتعداری، ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی، برنامه ریزی شهری، بهداشت مواد غذایی، تاریخ ایران باستان و آسیب شناسی و حرکات اصلاحی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری در مقطع کارشناسی را نیز از جمله رشته های جدید برشمرد.