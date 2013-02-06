دو واقعه انقلابی در گلستان ثبت ملی شدند

قربان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واقعه تاریخی و حماسه 5 آذرماه سال 57 گرگان از جمله آثار معنوی است که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

وی اظهار داشت: همچنین واقعه 21 دی سال 57 گالیکش نیز به عنوان حادثه تاریخی دوران انقلاب در لیست آثار معنوی ایران ثبت شده است.

عباسی بیان داشت: این وقایع به عنوان آثار معنوی استان در نشست هفته جاری شورای عالی سیاستگذاری میراث فرهنگی کشور در تهران به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت: به این ترتیب تعداد آثار معنوی استان که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شدند به 21 اثر رسیده است.

وی اظهار داشت: رقص خنجر، آیین آق قویون(63 سالگی)، موسیقی ترکمن، آیین پرخوانی، مولودی خوانی، پوشاک وپای پوش ترکمن، پوستین دوزی، فرش ترکمن، و طوق بندان گرگان، آیین دسته چوبی بافت قدیم گرگان و نخل پا روستای بالاجاده از جمله آثار معنوی ثبت شده دراین استان است.