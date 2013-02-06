  1. ورزش
۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۴۵

باحضور 25 کماندار؛

چهارمین اردوی تیم ملی اواخر اسفند در آبادان برگزار می‌شود

چهارمین اردوی تیم ملی اواخر اسفند در آبادان برگزار می‌شود

چهارمین اردوی آماده سازی تیم ملی تیراندازی با کمان ایران اواخر اسفندماه با حضور 25 ورزشکار در آبادان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون تیراندازی با کمان، چهارمین اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان ایران با حضور 25 ورزشکار در رشته های ریکرو و کامپوند و در دو بخش بانوان و آقایان طی روزهای  23 بهمن لغایت 13 اسفندماه در آبادان برگزار خواهد شد.

این اردو زیر نظر زبیدالله سلیم‌اف(سرمربی)، منصور کردی(مربی کامپوند) و نجمه آبتین (مربی ریکرو) مربیان پیگیری می‌شود. * نفرات دعوت شده به این اردوی تیم ملی به شح زیر است:

ریکرو بانوان:
ساره اسدی، آمنه مرزوقی، آرزو حیدری، سمیه ماهیگیران، افروزه مولوی، مریم محمودی سرشت، زهرا شعبانی و پریسا اسحاقیان

ریکرو آقایان:
نادر منوچهری مقدم، غلامرضا رحیمی، عماد خلج، بهزاد پاکزاد، اکبر باستان و روزبه نظریان

کامپوند بانوان:
مریم رنجبر، سارا تبیان، مهتاب پارسا مهر، مینو عابدی و پریسا براتچی

کامپوند آقایان:
امیر کاظم پور، مجید قیدی، اسماعیل عبادی، حمزه نکویی، امید طاهری و جبرئیل عبادی

کد مطلب 1810104

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