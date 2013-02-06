به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون تیراندازی با کمان، چهارمین اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان ایران با حضور 25 ورزشکار در رشته های ریکرو و کامپوند و در دو بخش بانوان و آقایان طی روزهای 23 بهمن لغایت 13 اسفندماه در آبادان برگزار خواهد شد.

این اردو زیر نظر زبیدالله سلیم‌اف(سرمربی)، منصور کردی(مربی کامپوند) و نجمه آبتین (مربی ریکرو) مربیان پیگیری می‌شود. * نفرات دعوت شده به این اردوی تیم ملی به شح زیر است:



ریکرو بانوان:

ساره اسدی، آمنه مرزوقی، آرزو حیدری، سمیه ماهیگیران، افروزه مولوی، مریم محمودی سرشت، زهرا شعبانی و پریسا اسحاقیان



ریکرو آقایان:

نادر منوچهری مقدم، غلامرضا رحیمی، عماد خلج، بهزاد پاکزاد، اکبر باستان و روزبه نظریان



کامپوند بانوان:

مریم رنجبر، سارا تبیان، مهتاب پارسا مهر، مینو عابدی و پریسا براتچی



کامپوند آقایان:

امیر کاظم پور، مجید قیدی، اسماعیل عبادی، حمزه نکویی، امید طاهری و جبرئیل عبادی