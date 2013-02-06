به گزارش خبرگزاری مهر، کاربر می تواند هر یک از دو عملکرد "خوشنویسی" - نشان دادن نقص های شکل و خوانایی و عملکرد "دیکته ای "– تشخیص خطاهای دیکته ای و نگارشی انتخاب کند.

این خودکار حسگرهایی دارد که تغییرات در شیوه شکل گیری حروف را تشخیص می دهد و اگر خطایی صورت گرفته باشد فورا می لرزد و کاربر را مطلع می سازد.

فالک و مندی ولسکی سازندگان این خودکار، ایده ساخت این خودکار را از تلاش های اولیه فرزندشان در نوشتن گرفته اند.

آنها امیدوارند این خودکار به کودکان کمک کند نوشتن را با دقت و سرعت بیشتری بیاموزند.