به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد در مراسم گرامیداشت روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در حال حاضر جمهوری اسلامی از عالی ترین سطح وحدت و انسجام مدیریتی در همه سطوح برخوردار است و این موضوع ناشی از جایگاه فاخر برآمده از ایمان، تدبیر و تعهد رهبری است.

وی با بیان اینکه امنیت و اقتدار از مهمترین دستاوردهای جمهوری اسلامی است، افزود: در دنیایی که استکبار تلاش می کند و از همه ظرفیت خود برای ایجاد ناامنی و چالش در جهان اسلام استفاده می نماید و سعی می کند نقاط آسیب جبهه مقاومت را گسترش دهد، ایران نه تنها در اوج اقتدار و امنیت قرار گرفته بلکه اقتدار جبهه مقاومت اسلامی را در دست داشته و آن را مدیریت می کند.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: جبهه مقاومت اسلامی امروز با انواع تلاش های ایادی استکبار روبرو است، اما این تلاش مذبوحانه آنان تنها منجر به اقتدار این جبهه شده است، نمونه آن هم در سوریه به وضوح دیده می شود. آنهایی که فکر می کردند با گسترش سلاح و مزدور دولت و ملت سوریه را به پایگاهی برای استکبار تبدیل می کنند، با پیوستگی این ملت و جبهه مقاومت روبرو شدند.

ابوترابی فرد تاکید کرد: جمهوری اسلامی نه تنها اکنون به نماد اقتدار و انسجام تبدیل شده بلکه در خارج از مرزها جبهه مقاومت را ساماندهی و تقویت کرده و پیش برده است و این موضوع برآمده از اقتدار نیروهای مسلح کشورمان است که نیروی هوایی یکی از این عوامل اقتدار است.

وی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران یک قدرت فاخر دفاعی در دست دارد، گفت: جمهوری اسلامی توانسته است در کمتر از نیم قرن کاروان علمی خود را به گونه ای حرکت دهد که امروز به یک قطب علمی تبدیل شود.

وی ادامه داد: ایران باید در کنار تبدیل شدن به یک قدرت دفاعی که دارای توانایی امنیتی است و توانسته است یک قدرت سیاسی بزرگ در منطقه و سطح جهان باشد، به قدرت اقتصادی بزرگی در دهه چهارم انقلاب تبدیل شود و به بیان رهبر معظم انقلاب پیشرفت و عدالت خود را در دهه چهارم انقلاب اسلامی به نمایش بگذارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تحریم ها و تهدیدها علیه جمهوری اسلامی بستر پیشرفت بزرگ اقتصاد کشور را فراهم کرده است، خاطر نشان کرد: آیا اگر دفاع مقدس نبود ایران امروز می توانست به قدرت بزرگ موشکی و دارای دانش برتر هوافضا تبدیل شود؟

ابوترابی فرد گفت: اگر فشارهای امروز نبود ما بستر ایجاد قدرت اقتصادی از سوی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نمی کردیم و به حمدالله این کار امروز آغاز شده است. امیدواریم با همت ملت، حمایت رهبری و با اقتصادی مبتنی بر علم و تدبیر شایسته مسئولان سربلند از این موضوع بیرون بیاییم.