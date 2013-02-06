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۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۱

بیگی:

"مردم" بهترین مدیران اقتصادی کشور هستند

"مردم" بهترین مدیران اقتصادی کشور هستند

تبریز- خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی گفت: دولت در این هشت سال به این نتیجه رسیده که بهترین مدیران اقتصادی کشور خود مردم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی شامگاه سه شنبه در جمع مردم روستای ارزیل از توابع بخش خاروانا شهرستان ورزقان گفت: باید با توسعه تولیدات غیرنفتی و صادرات آنها٬ فرصت تحریم نفت را از دشمن بگیریم و در معاملات نفتی، از موضع قدرت وارد شویم.

بیگی با بیان این که هدفمندی یارانه ها، در راستای نیل به توزیع عادلانه ثروت ملی صورت گرفت افزود: گام اول آن با موفقیت صورت گرفت و با پرداخت 100 هزار تومان برای هر خانوار در اسفند ماه٬ مقدمات اجرای گام دوم هم فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد:  تا پیش از آغاز هدفمندی یارانه ها، ساز و کار اقتصادی کشورمان به گونه ای بود که درآمد حاصل از فروش نفت، به منظور افزایش کیفیت خدمت رسانی به مردم، در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی قرار می گرفت؛ اما این کار در عمل ، افزایش خدمت رسانی به مردم را در پی نداشت.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: دولت در این هشت سال به این نتیجه رسیده است که بهترین مدیران اقتصادی کشور خود مردم هستند.

وی در ادامه در خصوص شرکت گسترده مردم در انتخابات گفت: راهپیمایی22 بهمن امسال تمرین بزرگی برای شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال بعد است.

کد مطلب 1810136

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