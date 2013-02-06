"مردم" بهترین مدیران اقتصادی کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی شامگاه سه شنبه در جمع مردم روستای ارزیل از توابع بخش خاروانا شهرستان ورزقان گفت: باید با توسعه تولیدات غیرنفتی و صادرات آنها٬ فرصت تحریم نفت را از دشمن بگیریم و در معاملات نفتی، از موضع قدرت وارد شویم.

بیگی با بیان این که هدفمندی یارانه ها، در راستای نیل به توزیع عادلانه ثروت ملی صورت گرفت افزود: گام اول آن با موفقیت صورت گرفت و با پرداخت 100 هزار تومان برای هر خانوار در اسفند ماه٬ مقدمات اجرای گام دوم هم فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: تا پیش از آغاز هدفمندی یارانه ها، ساز و کار اقتصادی کشورمان به گونه ای بود که درآمد حاصل از فروش نفت، به منظور افزایش کیفیت خدمت رسانی به مردم، در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی قرار می گرفت؛ اما این کار در عمل ، افزایش خدمت رسانی به مردم را در پی نداشت.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: دولت در این هشت سال به این نتیجه رسیده است که بهترین مدیران اقتصادی کشور خود مردم هستند.

وی در ادامه در خصوص شرکت گسترده مردم در انتخابات گفت: راهپیمایی22 بهمن امسال تمرین بزرگی برای شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال بعد است.