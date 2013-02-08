  1. دانشگاه و فناوری
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

نرم‌افزار پیش‌بینی آینده با استفاده از اخبار گذشته

نرم‌افزار پیش‌بینی آینده با استفاده از اخبار گذشته

مهندسان نرم‌افزار جدیدی طراحی کرده‌اند که می‌تواند با استفاده از اخبار، رویدادهای آتی مانند شیوع بیماری‌ها را پیش بینی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمونه اولیه این نرم‌افزار ترکیبی از اخبار آرشیوی روزنامه نیویورک تایمز و دیگر وب سایت‌ها از جمله ویکی پدیا استفاده کرده است.

محققان بر روی پیش‌بینی شورش‌ها، مرگ و شیوع بیماری‌ها متمرکز شدند که به گفته آنها این نرم‌افزار توانست با دقت بین 70 تا 90 درصد پیش بینی‌های درستی را صورت دهد.

این کار با همکاری شرکت تحقیقات مایکروسافت صورت گرفته است.

دانشمندان می‌گویند با استفاده از ترکیبی از گزارش‌های خبری آرشیوی و داده‌های زمان واقعی توانستند ارتباط بین خشکسالی و توفان را در بخش‌هایی از آفریقا و شیوع وبا را در این قاره دریابند.

در حالی که تحقیقات دیگری نیز در این زمینه انجام شده اما این پژوهشگران قصد داشتند در این مطالعه گذشته نگر باشند یعنی با مشاهده رویدادهای گذشته‌ای که منجر به یک شیوع می‌شود آینده را پیش بینی کنند.

 

 
کد مطلب 1810140

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها