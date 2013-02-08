به گزارش خبرگزاری مهر، نمونه اولیه این نرم‌افزار ترکیبی از اخبار آرشیوی روزنامه نیویورک تایمز و دیگر وب سایت‌ها از جمله ویکی پدیا استفاده کرده است.



محققان بر روی پیش‌بینی شورش‌ها، مرگ و شیوع بیماری‌ها متمرکز شدند که به گفته آنها این نرم‌افزار توانست با دقت بین 70 تا 90 درصد پیش بینی‌های درستی را صورت دهد.

این کار با همکاری شرکت تحقیقات مایکروسافت صورت گرفته است.

دانشمندان می‌گویند با استفاده از ترکیبی از گزارش‌های خبری آرشیوی و داده‌های زمان واقعی توانستند ارتباط بین خشکسالی و توفان را در بخش‌هایی از آفریقا و شیوع وبا را در این قاره دریابند.

در حالی که تحقیقات دیگری نیز در این زمینه انجام شده اما این پژوهشگران قصد داشتند در این مطالعه گذشته نگر باشند یعنی با مشاهده رویدادهای گذشته‌ای که منجر به یک شیوع می‌شود آینده را پیش بینی کنند.