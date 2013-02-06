دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد یاسوج شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی برای شرکت در همایش "اقتصاد مقاومتی و راهکارهای مقابله با تحریم ها" به یاسوج سفر کرده است.

وی پس از استقبال مردمی در فرودگاه یاسوج، به مرقد مطهر امام زاده شاه قاسم(ع) رفت و علاوه بر زیارت این امام زاده، بر سر مقبره آیت الله ملک حسینی حضور یافت و یاد آن عالم مجاهد را گرامی داشت.

رضایی همچنین برای ادای احترام به مقام شامخ شهدا، در گلزار شهدای شهر یاسوج حضور یافت.

سخنرانی در جمع طلاب حوزه علمیه یاسوج و سخنرانی در همایش اقتصاد مقاومتی از دیگر برنامه های دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این سفر یک روزه است.