اختصاص یک میلیارد برای احداث مزرعه گل و گیاه چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان قلی خزایی صبح چهارشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه گل و گیاه تابش روستای نجار کلا اظهار داشت: بخش کشاورزی محور استقلال و خودکفایی بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی اهمیت زیادی به این بخش داده شده است.

وی بیان داشت: پروژه گل و گیاه تابش روستای نجار کلا از منابع اعتباری کارگروه توسعه بخش کشاورزی استفاده کرده و مجری این طرح که یک کشاورز زاده بوده توانست با پشتکار و علاقه آن را به بهره برداری برساند.

خزایی یادآور شد: این پروژه با دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال بوده، ظرف مدت 4 ماه به مرحله بهره برداری رسید.

توجه ویژه مسئولان به روستاها



رئیس شورای اسلامی روستای نجارکلا و عضو شورای اسلامی بخش مرکزی چالوس، اجرای پروژه گل و گیاه تابش نجار کلا را از برکات انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی مسوولین توجه ویژه ای به روستاها در جهت توسعه و آبادانی آن دارند.

نور علی رادمهر افزود: در سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری یک مصوبه در خصوص احداث بازارچه گل و گیاه داشتیم که هنوز مصوب نشده و امیدواریم این مصوبه اجرایی شود و یک بازارچه در بخش کشاورزی برای ارائه مخصولات روستاییان در نظر گرفته شود.

وی در خصوص مهم ترین مشکلات روستای نجار کلا یادآور شد: یکی از مهمترین مشکلات موجود در روستا لایروبی رودخانه است و از مسئولان مربوطه خواهان رفع این شکل هستیم.

شش هزار متر مربع زیربنای گل و گیاه



مدیر پروژه گل و گیاه تابش با اشاره به این که این پروژه در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع با زیر بنای چهار هزار متر مربع در نظر گرفته شده است گفت: در این گلخانه درختان کاج متبق، دیفن باخیا و آتیل نما پرورش داده می شود.

مصطفی میار تصریح کرد: پروژه گل و گیاه تابش با سرمایه اولیه دو میلیارد ریال از سرمایه شخصی و مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال از تسهیلات بانک کشاورزی بوده که از طرح توسعه کشاورزی به این پروژه تزریق شده است.

وی اذعان داشت: محصولات این پروژه به کشورهای عراق، شوروی سابق و امارات صادر و در داخل کشور به شهرهای شیراز، اصفهان، تهران و مشهد فرستاده می شود.