مراسم میهمانی لاله ها در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله حسینی گفت: طی برنامه ریزی های صورت گرفته جهت مراسم گلباران مزار مطهر شهدا، مراسم میهمانی لاله ها ساعت 14 روز پنچشنبه مورخ نوزدهم بهمن ماه در محل گلزار مطهر شهدای کرمانشاه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برگزاری این گونه مراسمات در راستای ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقام انقلاب اسلامی و 8 سال جنگ تحمیلی است، گفت: بدون شک مردم غیور و شریف کرمانشاه در این مراسم همراه و همدوش خانواده های معظم شهدا و ایثارگران حضوری گسترده و باشکوهی خواهند داشت و یکبار دیگر با آرمان های والای شهدا تجدید میثاق خواهند کرد.

حسینی افزود: امنیت، آرامش، رفاه و توسعه امروز کشور مرهون و مدیون خون شهدا و فداکاری های ایثارگران است لذا ما باید قدران شهدا و رشادت های آنان باشیم .

وی ادامه داد: شهدا و ایثارگران با رشادت و دلیرمردی نه تنها مانع از تحقق اهداف شوم دشمنان شدند و نگذاشتند که یک وجب از خاک میهن اسلامی جدا گردد بلکه بالندگی، عزت، عظمت و شکوفایی را برای کشور به ارمغان آوردند.

۱۳۹ طرح خدماتی و کشاورزی در سرپل ذهاب به بهره برداری رسید

همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه تعداد ۱۳۹ طرح خدماتی و کشاورزی در شهرستان سرپل ذهاب به بهربرداری رسید.

این طرح ها شامل افتتاح اجرای مرحله اول طرح هادی روستای بریموند، کلنگ زنی فاز دوم پروژه طرح هادی روستای بریموند، افتتاح طرح پروار بندی بره ۵۰۰ راسی با اشتغال زایی سه نفر و تولید سالانه ۵۰ تن در زمینی به مساحت هفت هزار متر مربع ، ساماندهی ورودی شهر سرپل ذهاب از سمت گیلانغرب، پل سنگی دو دهنه فرهنگیان واقع در پشت بیمارستان شهدا، پل محله میانکل به طول ۳۵ و عرض ۱۱متر، احداث کانال میانجوب به طول ۸۰۳ متر و کلنگ زنی بوستان فلاحت در زمینی به مساحت چهار هکتار و افتتاح ۱۳۲ طرح عمرانی و کشاورزی از دیگر طرح ها است. شایان ذکر است؛ برای اجرای این طرح ها در مجموع ۴۱ میلیارد و ۲۴۴ میلیون ریال هزینه شده است.

