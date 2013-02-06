ثمره خونهای جوانان انقلاب را به درستی نگهداری کنیم

حجت الاسلام رضا معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما نیز وظیفه داریم برای حفظ این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تلاش نمائیم .

وی همچنین اضافه کرد: امام راحل مردم را از ظلم و ستم نجات داد و فضای جامعه اسلامی را برای ظهور امام زمان (عج) آماده ساخت.



حجت الاسلام معصومی با بیان اینکه انقلاب ما یک انقلاب نورانی بود و برای بندگی خداوند ایجاد شده است اظهارداشت: انقلاب یعنی قیام و دگرگونی ملت ایران به رهبری امام راحل (ره ) در مقابل رژیم ستم شاهی و انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی رساندند.



استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: در هر زمان و مکان باید از انقلابمان دفاع کنیم تا خدای نکرده دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین به آن رخنه نکنند و خدشه ای بدان وارد نشود.



وی خاطرنشان کرد: همه ما در این زمینه مسئول هستیم و با وحدت و برپایی نماز می توانیم جلوی دشمنان استوار بایستیم تا مبادا انقلابمان از بین رود و خدای نکرده خون شهدای گرانقدر اسلام پایمال شود.