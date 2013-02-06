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۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

معصومی:

ثمره خونهای جوانان انقلاب را به درستی نگهداری کنیم

ثمره خونهای جوانان انقلاب را به درستی نگهداری کنیم

اراک – خبرگزاری مهر: استاد حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه نگهداری از این انقلاب که ثمرات تلاش و خونهای جوانان ایران است وظیفه همه ما است، گفت: همه ما برای حفظ انقلاب به درستی مسئول هستیم.

حجت الاسلام رضا معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما نیز  وظیفه داریم برای حفظ این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تلاش نمائیم .

وی همچنین اضافه کرد: امام راحل مردم را از ظلم و ستم نجات داد و فضای جامعه اسلامی را برای ظهور امام زمان (عج) آماده ساخت.

حجت الاسلام معصومی با بیان اینکه انقلاب ما یک انقلاب نورانی بود و برای بندگی خداوند ایجاد شده است اظهارداشت: انقلاب یعنی قیام و دگرگونی ملت ایران به رهبری امام راحل (ره ) در مقابل رژیم ستم شاهی و انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی رساندند.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: در هر زمان و مکان باید از انقلابمان دفاع کنیم تا خدای نکرده دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین به آن رخنه نکنند و خدشه ای بدان وارد نشود.

وی خاطرنشان کرد: همه ما در این زمینه مسئول هستیم و با وحدت و برپایی نماز می توانیم جلوی دشمنان استوار بایستیم تا مبادا انقلابمان از بین رود و خدای نکرده خون شهدای گرانقدر اسلام پایمال شود.

کد مطلب 1810247

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