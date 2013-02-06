به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی صبح چهارشنبه در حاشیه بهره‌برداری و آغاز عملیات گازرسانی به روستاهای استان بوشهر اظهار داشت: پروژه‌ها و طرح‌های بسیار خوبی در زمینه گازرسانی طی دهه مبارک فجر در استان بوشهر افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

وی با اشاره به افتتاح 51 پروژه گازرسانی در استان بوشهر در دهه فجر، خاطرنشان ساخت: عملیات اجرایی گازرسانی به فاز دوم شهر چغادک نیز همزمان با دهه مبارک فجر آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر به اهداف اجرای این پروژه‌ها پرداخت و تصریح کرد: هدف از اجرای این پروژه‌ها، توسعه گازرسانی به نقاط مختلف استان بوشهر و همچنین افزایش جمعیت تحت پوشش گاز در استان است.

وی اضافه کرد: همزمان با ایام مبارک دهه فجر، بهره‌برداری از خط توزیع گاز شهری در شهرهای دالکی، بادوله، فاز تکمیلی بوشهر و فاز دوم شهر دیلم افتتاح و زمینه بهره‌مندی قریب به 20 هزار خانوار از نعمت گاز طبیعی فراهم شد.

حسینی در ادامه به دیگر پروژه‌های افتتاحی در دهه فجر اشاره کرد و گفت: عملیات گازرسانی به 34 روستای استان به بهره برداری رسید که دویره، احمدی، گرگور، خوش‌مکان، چاه عربی و چاه خانی از جمله این روستاها هستند.

بهره‌مندی 9هزار و 132 خانوار روستایی استان بوشهر از نعمت گاز

وی در ادامه با اشاره به بهره‌مندی 9هزار و 132 خانوار روستایی استان بوشهر از نعمت گاز، تصریح کرد: همه تلاش خود را برای گازرسانی به نقاط مختلف استان بوشهر به کار خواهیم گرفت.

وی در ارتباط با طرح‌های گازرسانی در بخش صنایع نیز بیان داشت: همزمان با ایام مبارک دهه فجر، هشت پروژه صنعتی در استان بوشهر گازدار شدند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر به برخی از این پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: گازرسانی به شرکت نفت و گاز پارس شمالی، بیمارستان دی عسلویه، کارخانه آسفالت شهرداری بوشهر، اداره حمل و نقل پایانه‌های بوشهر از جمله این طرح‌ها است.

وی در ادامه بیان داشت: بهره‌برداری از خط انتقال گاز شهر دالکی و گازرسانی به پروژه‌های مسکن مهر در شهرهای خورموج، بنک و برازجان از جمله دیگر طرح‌هایی است که همزمان با سی و چهارمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی، به بهره‌برداری رسید.

حسینی تصریح کرد: عملیات اجرایی گازرسانی به فاز دوم شهر چغادک با جمعیت 2هزار و 188 خانوار و اعتبار 15 هزار میلیون ریال نیز همزمان با دهه فجر آغاز شد.