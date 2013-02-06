مرحله تصویربرداری از فیلم "برف در بندرعباس آقا" پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیک نهاد عنوان کرد: پیش بینی می شود تدوین و صداگزاری این فیلم کوتاه حدود 45 روز به طول بیانجامد.

وی در خصوص حضور این فیلم در جشنواره اردیبهشت اظهار کرد: با توجه به تغییر دو ماهه زمان ارسال آثار به این جشنواره، در صورت عدم تمدید این زمان فیلم کوتاه داستانی برف در بندر عباس آقا به این جشنواره نمیرسد.

موسس گروه سینمایی سینما شهرزاد یادآورشد: برخی از فیلم سازان دیگر استان نیزبه دلیل همین تغییر زمان ارسال آثار با توجه به جدول زمان بندی که برای خود پیش بینی کرده بودند به جشنواره اردیبهشت نمی رسند.

نیک نهاد در خصوص دلایل عقب ماندگی برخی فیلمسازان از جشنواره اردیبهشت اظهار کرد: به دلیل شرایط آب و هوایی استان هرمزگان کار در فصل تابستان مشکل بوده و بهترین زمان برای کار فیلمسازان در فصل زمستان است که تغییر زمان 2 ماهه ارسال آثارفیلمسازان را با مشکل مواجه کرده است.

وی با اشاره به اکران عمومی فیلم کوتاه گفتگوی منتشر نشده ژاله بیان کرد: در صورت فراهم شدن امکانات اکران عمومی این فیلم در نیمه اول اسفند ماه اکران می شود.

27 آبان تاریخ شروع تصویر برداری برف در بندر عباس آقا بوده و مدت زمان فیلمبرداری آن 45 روز بوده است که شهاب آبروشن نیز در ساخت تیتراژ و حسن بردال به عنوان طراح پوستر و نشانه، برف در بندرعباس آقا را همراهی می کنند.