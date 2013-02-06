به گزارش خبرنگار مهر، دیدار صبا و الشباب در لیگ قهرمانان آسیا با توجه به اینکه تک مسابقه دو تیم در مرحله پلی آف محسوب می شود و تیم بازنده از گردونه رقابت ها کنار خواهد رفت، از حساسیت بالایی برخوردار است و به همین خاطر 21 بهمن ماه همه نگاه های ملی به فوتبال ایران به قم و تیم فوتبال صبای قم دوخته خواهد شد.



صبا باید متفاوت تر از لیگ برتر به مصاف الشباب برود



مروری بر عملکرد صبای قم در دیدارهای فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور نشان داده است که صبا فراز و نشیب های زیادی در لیگ امسال داشته و باید تلاش کند تا متفاوت تر از آنچه که تا کنون در لیگ برتر ظاهر شده به مصاف تیم الشباب برود.



در حالی که بازی های هفته هشتم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور طبق برنامه باید روزهای بیستم و بیست و یکم بهمن ماه به انجام برسد، اما صبای قم به دلیل بازی حساس در لیگ قهرمانان آسیا چند روز زودتر در بازی هفته بیست و پنجم به مصاف تیم فوتبال گهر شهرداری دورود رفت.



در واقع این اولین بازی هفته هشتم از دور برگشت لیگ دوازدهم بود که در ورزشگاه شهر دورود برگزار شد و صبای قم در حالی برابر تیم فوتبال گهر شهرداری دورود به تساوی رسید که بار دیگر در این دیدار تعویض های اشتباه صمد مرفاوی به چشم آمد.



لزوم دقت کادر فنی صبای قم به تعویض ها و انتخاب بهترین ترکیب



در واقع تصمیم گیری های اشتباه صمد مرفاوی سرمربی تیم فوتبال صبای قم در انجام تعویض از بازی با تیم پرسپولیس تهران بیشتر نمود پیدا کرد و بعد از آن در جدال با تیم های صنعت نفت آبادان، فجر سپاسی، تراکتور سازی و گهر شهرداری دورود نیز به چشم آمد.



وقتی مرفاوی دست به تعویض می زند و بهترین مهره های خود را از زمین مسابقه بیرون می کشد، در واقع به حریف اجازه پیدا کردن خود را در زمین مسابقه می دهد و آن وقت است که صبای قم اختیار عمل را از دست می دهد، گل می خورد و حتی در آستانه واگذار کردن بازی نیز پیش می رود.



در دیدار با صنعت نفت آبادان تعویض های عجولانه مرفاوی سبب شد تا صبای قم نبض و کنترل بازی را از دست داده و پیروزی سه بر صفر را به سه بر دو تبدیل کرده و حتی تا آستانه شکست نیز پیش برود، اتفاقی که در دیدار با تراکتور سازی نیز رخ داد و در بازی با گهر شهرداری دورود نیز بیشتر به چشم آمد.



نوری بازیکن کلیدی صبای قم در جدال با رقیب اماراتی



هافبک شش گله صبای قم مهره کلیدی نماینده ایران در دیدار با الشباب امارات محسوب می شود ولی تعویض میلاد نوری اگر با این تصور که وی برای بازی با الشباب بیشتر مورد نیاز است در نظر بگیریم، اشکالی ندارد اما مگر این بازی برای صبای قم ارزشی نداشت که نوری تعویض شد و بازیکنی که به جای وی به زمین آمد از زمین تا آسمان با وی تفاوت داشت.



بازی گرفتن از سعید صادقی که هیچ کارنامه ای در فوتبال ایران ندارد و صرفا یک بازیکن کم سن و سال و کم تجربه است و بازیکنی مانند محمد عرب خراسانی از تیم امید صبای قم نسبت به وی توانمندی بیشتری دارد، چرا باید در لحظات حساس بازی به زمین آمده و حضور وی موجب از بین رفتن برتری صبا در کنترل میانه میدان شود.



صبا در خط حمله ابزار مناسبی ندارد



از سوی دیگر صبای قم همچنان در خط حمله دارای مشکل است و این را چند روز قبل از بازی با الشباب امارات می گوییم که آقایان صبا در خط حمله ابزار ندارد و اگر در دیدار با الشباب نتیجه غیر از آن چیزی شد که مورد انتظار ما و فوتبال ایران است، تنها به حساب بی فکری مسئولان تیم فوتبال صبا و کادر فنی این تیم باید گذاشت که از آغاز لیگ تا کنون به فکر این منطقه مهم زمین خود نیافتاده اند.



رزاقی راد مصدوم است، مرفاوی به طهماسبی اعتقادی ندارد، خلیلی از لیست صبای قم خارج شد، مهدی مومنی بیش از آنکه تاثیر گذاری مثبتی برای صبا داشته باشد به نفع حریف بازی می کند، سلیمان فلاح جوان و کم تجربه است، کریم اسلامی از شرایط آرمانی به دور است و تنها امید صبا به ساق پاهای فرید کریمی است که این بازیکن نیز مگر چند بار می تواند جور مهاجمان کم کار صبا را بکشد و یا اصلا وظیفه او در زمین بازی چیست او یک مهاجم است یا مسئولیت دیگری در زمین مسابقه دارد.



به هر حال امیدواریم کادر فنی تیم فوتبال صبای قم مطالعه دقیق تری نسبت به موجودیت فعلی این تیم داشته باشند تا در دیدار خانگی از مرحله پلی آف مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا که روز 21 بهمن ماه در قم برگزار می شود، شاهد صعود نماینده کشورمان به مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشیم.

