غرفه شهید فضل الله نوری رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور رسانه و اطلاع رسانی آستان مقدس قم با اعلام این خبر گفت: غرفه شهید شیخ فضل الله نوری به منظور معرفی و خدمات ارزنده آن بزرگوار در مقبره ایشان در صبح امام رضا(علیه‌السلام) رونمایی شد.



حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب با بیان این که مقدمات این امر انجام شده و کارهای نرم افزاری و تیهه بروشور و بسته های معرفی این شهید بزرگوار تهیه شده است، گفت: فضاسازی داخل مقبره شیخ شهید و تدوین نمایشگاه عکس نیز در آن نیز انجام پذیرفته است.



مدیر امور رسانه و اطلاع رسانی آستان مقدس قم درباره انتخاب شهید فضل الله نوری به عنوان معرفی یک شخصیت ارزنده در ایام الله دهه فجر گفت: مبارزات ایشان با اجانب و همچنین شعار تولید ملی و حمایت از کالاهای ایرانی و وطنی این شیخ شهید موجب شد که شخصیت وی بیش از گذشته به همگان شناسانده شود.



وی افزود: این شهید بزرگوار در زمان خودشان همیشه به این اصل پایبند بوده و خواهان تولید ملی و حمایت از کالاهای ایرانی بوده است و امسال با توجه به این که توسط مقام معظم رهبری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، مناسبت خوبی برای معرفی این شهید می‌باشد.



حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب افزودد: برای معرفی هرچه بیشتر این شهید انقلاب، در مقبره ایشان افرادی به صورت تمام وقت، پاسخ گوی مراجه کنندگان درباره شخصیت و خدمات شیخ شهید هستند.