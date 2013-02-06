حضور پررنگ در عرصه‌ اقتصادی و فرهنگی راهکار مقابله با توطئه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عربیان قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه کارخانه تولید قارچ در نظرآباد، با بیان اینکه امروز وظیفه همه حضور پر رنگ تر درعرصه تولید است، اظهار داشت: در حال حاضر تلاش ما فعالیت بیشتر در عرصه تولید، سازندگی صنعت کشاورزی و تحقق خودکفایی به معنای واقعی است.



عربیان با بیان اینکه ایران مورد هجمه قدرت های دنیا است، اضافه کرد: این امر به این دلیل است که ایران هیچ زمان پیرو شرق و غرب نبوده است و همیشه استقلال خود را حفظ کرده و همچنین از حاکمیت خود دفاع کرده است.



استاندار البرز تصریح کرد: هم اکنون دشمنان با تحریم های اقتصادی به دنبال ضربه زدن به ایران هستند بنابراین وظیفه ما تلاش و کوشش برای آبادانی ایران اسلامی است.



وی گفت: یکی از وظایف ما برای خنثی کردن توطئه های دشمنان، فعالیت و حضور پر رنگ تر در عرصه اقتصادی، فرهنگی و کشاورزی است و باید در این راستا گام برداریم.



استاندار البرز اظهار داشت: در عرصه اقتصادی دوستی نداریم و کشورها بر اساس منافعشان برنامه ریزی می کنند.