توسعه مراکز آموزشی و توانمند سازی صنایع دستی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی ایازی در مراسم افتتاح اولین مرکز تخصصی آموزش و توانمند سازی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی که روز چهارشنبه در محل این مرکز واقع در خیابان مفتح شمالی برگزار شد، گفت: یکی از دغدغه های جدی در جامعه مسئله اشتغال است. کشور ما جوان است و متاسفانه بسیاری از نیروهای جوان دغدغه اشتغال دارند. اما با توسعه صنایع دستی می توان بخش قابل توجهی از این دغدغه را حل کرد.

وی افزود: با همکاری و مشارکت شهرداری تهران و معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی افراد متقاضی در این مرکز آموزش می بینند و می توانند در منازل خود سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی را آماده عرضه کنند و برای خود منبع درآمد مناسبی ایجاد کنند.

ایازی گفت: ما نیز قول می دهیم که مراکز آموزشی مانند این مرکز را در تهران توسعه دهیم و به افرادی که دغدغه اشتغال دارند آموزش دهیم.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی زمانی که پردازش می شوند دارای ارزش خواهند شد مانند این است که ما نفت خام را صادر می کنیم اما می توان همین نفت خام را به فرآورده های دیگری تبدیل کرد و ارزش افزوده آنرا افزایش داد. امیدواریم بتوانیم در یک همکاری مشترک با سازمان میراث فرهنگی در این زمینه مشکل دغدغه اشتغال جوانان را برطرف کنیم.