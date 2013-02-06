  1. ورزش
۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۶

درگفتگو با مهر عنوان شد:

سومین بازیکن برزیلی به تیم فولاد خوزستان پیوست/ "جونیور" آچار فرانسه است

سومین بازیکن برزیلی به تیم فولاد خوزستان پیوست/ "جونیور" آچار فرانسه است

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان از پیوستن سومین بازیکن برزیلی به این تیم خبر داد و گفت: "جونیور" بازیکن جدید فولاد است که در چند پست بازی می‌کند و حکم آچار فرانسه دارد.

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیوستن سومین بازیکن برزیلی به فولاد خوزستان، اظهار داشت: حسین فرکی از 20 روز پیش با "روبرتو آدام جونیور" صحبت و فیلم بازی‌های او را تماشا کرده بود تا اینکه قرارداد این بازیکن روز گذشته امضا شد و مدارکش را برای دریافت کارت بازی به تهران فرستادیم.

وی با بیان اینکه قرارداد جونیور تا پایان این فصل از مسابقات لیگ برتر است، یادآور شد: این بازیکن در اصل هافبک چپ است، ولی می‌تواند پشت مهاجم و هافبک راست هم بازی کند. او در واقع حکم آچار فرانسه دارد!

سرپرست فولاد خوزستان در پایان با اشاره به خوشحالی جونیور از حضور در فولاد، تاکید کرد: وقتی جونیور پرچم برزیل را در دست مردم خوزستان دید، به شدت خوشحال شد و در این خصوص از ما سئوال کرد. او همچنین از اینکه دو هموطن در فولاد دارد، خوشحال است. در واقع جونیور با اطلاعات کامل تیم ما را انتخاب کرد.

کد مطلب 1810334

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