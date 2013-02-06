سومین بازیکن برزیلی به تیم فولاد خوزستان پیوست/ "جونیور" آچار فرانسه است

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیوستن سومین بازیکن برزیلی به فولاد خوزستان، اظهار داشت: حسین فرکی از 20 روز پیش با "روبرتو آدام جونیور" صحبت و فیلم بازی‌های او را تماشا کرده بود تا اینکه قرارداد این بازیکن روز گذشته امضا شد و مدارکش را برای دریافت کارت بازی به تهران فرستادیم.

وی با بیان اینکه قرارداد جونیور تا پایان این فصل از مسابقات لیگ برتر است، یادآور شد: این بازیکن در اصل هافبک چپ است، ولی می‌تواند پشت مهاجم و هافبک راست هم بازی کند. او در واقع حکم آچار فرانسه دارد!

سرپرست فولاد خوزستان در پایان با اشاره به خوشحالی جونیور از حضور در فولاد، تاکید کرد: وقتی جونیور پرچم برزیل را در دست مردم خوزستان دید، به شدت خوشحال شد و در این خصوص از ما سئوال کرد. او همچنین از اینکه دو هموطن در فولاد دارد، خوشحال است. در واقع جونیور با اطلاعات کامل تیم ما را انتخاب کرد.