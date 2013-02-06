خانواده شهید خوشنویس ملایری در جشنواره هنرهای تجسمی تجلیل می شوند

محمود مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان در شهرستان ملایر، اظهار داشت: در این جشنواره دو روزه هنرمندان جوان، اساتید و پیشکسوتان شهرستانهای استان همدان در ملایر آثار خود را در معرض دید عموم قرار داده و هنرمندان در کارگاههای عملی به خلق آثار هنری می پردازند.

وی برگزاری این جشنواره را فرصت مناسبی در راستای ایجاد فضای هنری و ارتباط هنرمندان با اساتید و ایجاد رقابتی سازنده بین هنرمندان هنرهای تجسمی استان همدان برشمرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای هنری و وجود هنرمندان فرهیخته این شهرستان در هنرهای تجسمی، این جشنواره با استقبال خوبی از سوی هنرمندان سراسر استان همدان مواجه شد.

قائم مقام یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان ابراز داشت: 147 اثر به دبیرخانه این جشنواره رسید که پس از داوری 134 اثر از 78 هنرمند به جشنواره راه یافت.

وی افزود: بعداز دو روز رقابت هنرمندان این رشته مراسم اختتامه این جشنواره با حضور مسئولان استانی برگزار میشود که در این مراسم از خانواده شهید هنرمند خوشنویس شهرستان ملایر "شهید داود بهرامی" به صورت ویژه تجلیل خواهد شد.