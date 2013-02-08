تمسک به آرمانهای انقلاب مصونیت از توطئه ها را تضمین می کند

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دهه فجر ایام الهی است که عزم ملت ایران اسلامی را در پاسداری و پایداری و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی استوارتر میکند.
وی دهه فجر را یک فرصت مغتنم برای ملت ایران برای واکاوی مسائل انقلاب، ظهور و پیروزی آن دانست و گفت: این زمان فرصتی مناسب برای تجدید میثاق دوباره با انقلاب و ارزش ها و آرمان های انقلابی است و تمسک به آرمانهای انقلاب مصونیت از توطئه ها، تهدیدها و تحریم ها را تضمین می کند.
وی افزود: شهدای انقلاب اسلامی با اهدای جان و نثار خون خود نظام مقدس جمهوری اسلامی را به ملت ایران هدیه نمودند تا اهداف و آرمانهای نظام را سرلوحهای برای زندگی خود قرار دهیم و از گزند دشمنان در امان باشیم.
حجت الاسلام مسعودی، آمریکا و ایادی استکبار را منفورترین چهره در دنیا معرفی و اذعان کرد: ملت ایران سلطه کاذب آمریکا را در دنیا شکست و چهره واقعی آنان را به جهانیان نشان داد.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز، بیداری کشورهای اسلامی را به تاسی از انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دنیا جایگاه و عزت خاصی پیدا کرده است و ما نیز باید به عنوان یک ایرانی و مسلمان قدردان آنان باشیم.
وی در ادامه گفت: قدر ارزشهایمان، جمهوری اسلامی و شهدا را بدانیم و ادامهدهنده راه آنان باشیم تا با طی نمودن مسیر کمال، خون شهدا را پاس بداریم و راه آنان را ادامه دهیم تا به سرمنزل مقصود برسیم.
حجت الاسلام مسعودی به گسترش اسلام در جهان اشاره و اظهار امیدواری کرد: ان شاءالله و به حول قوه الهی دین عزیزمان اسلام، دین اول دنیا خواهد بود و این هدف با همکاری نوجوانان و جوانان که آیندهسازان نظام هستند، میسر میشود لذا باید به فعالیت های قرآنی که نور ایمان را در دلهای فرزندان ما منور میسازد، اهتمام ویژه داشت.
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