به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه ها که پیش از ظهر چهارشنبه و با حضور مسولان استانی و محلی به بهره برداری رسید، با اعتباری بالغ بر 210 میلیارد ریال محقق شده است.

مجتمع ورزشی کارگران، آموزشگاه شبانه روزی رضی، مدسه 10 کلاسه، گازرسانی به شهر مرادلو و روستاهای کاظم لو و خلیفه لو در بخش ارشق مشگین شهر و... از جمله پروژه های بهره برداری شده بود.

استاندار اردبیل در آیین افتتاح این طرحها انقلاب را بر گرفته از آموزه های دینی عنوان کرد و یادآور شد: آرمانهای اعتقادی انقلاب امروز در سراسر جهان گسترده می شود و موجب بیداری ملتهای مظلوم شده است.

اکبر نیکزاد با تاکید بر لزوم تبیین باورهای انقلابی در جامعه و نیز بیان دستاوردهای عظیم انقلاب برای مردم ایران تصریح کرد: خدمت بی منت موجب اعتماد مردم به نظام و انقلاب شده و این روند باید با توسعه خدمات دهی در سطح استان و کشور تداوم یابد.

وی با اشاره به افتتاح های دهه فجر، این ایام را فرصت مناسبی برای نزدیکی مسئولان به مردم دانست و متذکر شد: تلاش می کنیم تا پایان دولت دهم طرحهای نیمه تمام استان را تکمیل و به بهره برداری برسانیم.

استاندار اردبیل توسعه خدمت بی منت را موجب دلگرمی مردم و یاس برخواهان نظام عنوان کرد و بر تداوم رشد و شکوفایی استان با اجرای طرحهای زیرساختی و بویژه در حوزه های صنعتی و کشاورزی تاکید کرد.

