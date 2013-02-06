قرار نبود از عطاران بازی جدیدی بگیرم/ روزهای خوب برای "دهلیز"

بهروز شعیبی کارگردان فیلم سینمایی "دهلیز" در گفتگو با مهر، درباره نخستین تجربه فیلم بلند خود با سابقه ساخت فیلم‎های تلویزیونی اظهار کرد: من به تله فیلم به عنوان مسیری برای ساخت فیلم سینمایی نگاه نمی‏کردم. تله فیلم هم همواره برای من جدی است و با مختصات پخش آن در تلویزیون به ساختش اقدام می‎کنم. بنابراین به هیچ وجه حساسیت‏هایم را برای ساخت این آثار پایین نمی‏آوردم.

وی درباره نحوه کلید خوردن نخستین فیلم بلند خود اظهار کرد: من قرار بود در دفتر محمود رضوی یک تله فیلم کار کنم. آن زمان قصه "دهلیز" در ذهنم بود و نگارش آن را با علی اصغری آغاز کرده بودم. طرح اولیه را برای رضوی توضیح دادم و پس از استقبال او توافق کردیم کار در دفتر او ساخته شود.

بازیگر فیلم سینمایی "طلا و مس" ادامه داد: حمایت‎های رضوی باعث شد این کار به سرانجام برسد و فرصت حضور در جشنواره را پیدا کند. در واقع اگر جدیت او برای تولید این فیلم نبود، ممکن بود "دهلیز" به امسال نرسد.

شعیبی که امسال در جشنواره جام جم عنوان بهترین کارگردان در عرصه تله‎فیلم را از آن خود کرد، درباره اکران فیلم در سینماهای مردمی توضیح داد: من دوست داشتم با حضور در سینماهای مختلف فیلم را در کنار مردم ببینم. خدا را شکر نظرات خوبی به من منتقل شد و سالن‏های نمایش نیز مملو از مردم بود. خوشبختانه مردم به من ابراز محبت کردند. فضای جشنواره برای "دهلیز" تا به حال خوب بوده است.

وی درباره فضای این اثر یادآور شد: ممکن است من یک جنس سلیقه داشته باشم و آن را ادامه دهم اما از اینکه یک نوع فیلم بسازم یا یک جنس مفهوم را ادامه دهم، پرهیز می‎کنم. "دهلیز" برای من یک قصه با انسان‏های متفاوت است و نوع پرداخت و کارگردانی مختلفی دارد.

کارگردان فیلم تلویزیونی "میان ماندن و رفتن" با تأکید بر اینکه این اثر در سینمای اجتماعی با لایه‏های دلهره تعریف می‏شود، گفت: اثر دیگرم "پیش خواهد آمد" کاملا فیلم اجتماعی است. من چند کار کودک با مایه‏های مختلف کمدی و اجتماعی نیز در کارنامه‎ام دارم. بنابراین تصمیم ندارم یک جنس فیلم بسازم.

شعیبی درباره حضور رضا عطاران در این اثر سینمایی و بافت کمدی بازی او اظهار کرد: قرار نبود از رضا عطاران بازی جدیدی بگیریم. ما تنها می‏خواستیم بازی یک پرسوناژ جدید را از او بخواهیم. رضا بازیگر بسیار خوبی است و سیری که در سینما دارد، در انتخاب‎ها، روش و جنس بازی‎اش مناسب است.

وی عطاران را نخستین انتخاب خود معرفی کرد و افزود: با این حال او همزمان سر چند کار بود اما خوشبختانه فیلمبرداری ما با وقفه در کارهای او همزمان شد و از حضور او در "دهلیز" بهره بردیم.