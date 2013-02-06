به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمودرضا جمشیدی در آغاز اجلاس مدیران استانی حوزههای علمیه خواهران که صبح چهارشنبه در اردوگاه فاطمه الزهرا(س) برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه در مناطقی که ضرورت داشته باشد، مقطع تحصیلی سطح دو (کارشناسی) راهاندازی میشود، افزود: در مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) نیز توسعه نسبتا خوبی در حوزههای علمیه خواهران کشور صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه مقطع سطح چهار هنوز در حوزههای علمیه خواهران فعال نشده است، ادامه داد: از سال آینده این مقطع در چند استان که دارای تعداد قابل قبولی از فارغالتحصیلان سطح سه هستند و میتوانند اساتید این مقطع را تامین کنند، نظیر قم، تهران و اصفهان برگزار میشود.
مدیر حوزههای علمیه خواهران گفت: تلاش داریم تا در تمام مراکز استانها مقطع سطح چهار را راهاندازی کنیم.
یک ریال هم بودجه عمرانی دریافت نکردیم
وی در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات مالی موجود در کشور افزود: حوزههای علمیه خواهران با وجود مشکلات مالی امسال توانستند 50 پروژه عمرانی را به اتمام برسانند و این در حالی بود که یک ریال هم بودجه عمرانی دریافت نکردیم.
حجتالاسلام جمشیدی با اشاره به سیاست مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در تمرکززدایی و واسپاری امور، اضافه کرد: تلاش این مرکز آن است که کل کارهایی که میتوان به مدیریتهای استانی و مدارس علمیه واگذار کرد را به این مجموعهها واگذار کند.
وی از مدیران استانی حوزههای علمیه خواهران خواست تا فعالیتهایی که میتوانند بر عهده بگیرند را رسما اعلام کنند تا از معاونتهای ستاد مرکزی حوزههای علمیه خواهران به آنان واگذار شود.
مدیر حوزههای علمیه خواهران با اشاره به نقش هیئت امنا در حوزههای علمیه خواهران اظهار داشت: در حال حاضر، نشست اعضای هیئت امنای مدارس علمیه خواهران در حدود 18 استان برگزار شده است. مدیران استانی تجربیات خود را در زمینه استفاده از توان هیئت امنا به یکدیگر انتقال دهند.
وی اضافه کرد: حضور هیئت امنا باید واقعی و موثر باشد تا پشتوانه معقولی برای مدارس علمیه باشد.
امنیت از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است
همچنین مسئول دفتر برنامهریزی و نظارت حوزههای علمیه خواهران در سخنانی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور تصریح کرد: نباید مشکلات موجب شود حرفی بزنیم که موجب خشنودی ضدانقلاب شود.
سیدداود ساجدی امنیت را یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی دانست و افزود: کسانی که فضای ناامنی قبل از انقلاب را دیدهاند و آن را از یاد نبردهاند میدانند که امنیت چه نعمت بزرگی است.
ساجدی شرایط فعلی کشور را پیچیده دانست و گفت: در این شرایط باید اظهارنظرهای ما کاملا سنجیده باشد تا کفه ضد انقلاب را سنگین نکند.
وی اضافه کرد: بسیاری از کسانی که مجلس یا دولت را محکوم میکنند عمق مطلب را درک نکردهاند.
مرحله استانی مسابقات قرآن حوزههای علمیه خواهران برگزار شد
مرحله استانی مسابقات قرآنی حوزههای علمیه خواهران با حضور طلاب شرکتکننده برگزار شد.
خانم ناصح مدیر پرورشی حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه این مرحله از مسابقات چهارشنبه 18 بهمن برگزار شد، افزود: مسابقات قرآن شامل نسیم قرآن، اشراق، تبیان و قرائت میشود.
وی با اشاره به اینکه ضوابط داوری در مرحله استانی مسابقات قرآن حوزههای علمیه خواهران به مدارس علمیه میزبان این مسابقات ابلاغ شده است، تصریح کرد: این مسابقات با هدف زمینهسازی جهت افزایش انس طلاب با قرآن مجید و افزایش فعالیتهای قرآنی، پرورش، رشد و شکوفایی استعدادهای طلاب در زمینه علوم قرآنی، تامین برخی از نیازهای طلاب در زمینه آشنایی با مفاهیم عمیق قرآن، کشف استعدادهای درخشان و نخبگان قرآنی در میان طلاب، توسعه فرهنگی غنی قرآنی در سطح عالی بین طلاب و هماهنگسازی فعالیتهای قرآنی در مدارس برگزار میشود.
وی با اشاره به مفاد جشنواره قرآنی حوزههای علمیه خواهران گفت: این مسابقات شامل حفظ ترتیبی، حفظ موضوعی، قرائت، ترجمه و مفاهیم، تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی و مقالهنویسی و ارائه آثار ادبی و هنری میشود.
مدیر پرورشی حوزههای علمیه خواهران با اشاره به اینکه حفظ ترتیبی قرآن کریم در دو مرحله استانی و کشوری برگزار میشود، گفت: این مسابقه در سه رده حفظ کل، نصف و ثلث قرآن کریم و هر کدام همراه ترجمه میباشد که در 10 آبانماه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مسابقات قرائت، ترجمه و مفاهیم، تفسیر ترتیبی و حفظ و تفسیر موضوعی در سه مرحله مدرسهای، استانی و کشوری برگزار میشوند، ادامه داد: مسابقه قرائت به کل قرآن کریم اختصاص دارد و به روش ترتیل بدون صوت و لحن اجرا میشود.
ناصح افزود: مسابقه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در میان طلاب پایه دوم دیپلم و چهارم سیکل برگزار میشود. تفسیر ترتیبی نیز به تفسیر سورههای یس، حجرات، عنکبوت، لقمان، قصص و اسرا اختصاص دارد که ویژه طلاب سه دیپلم و پنج سیکل میباشد.
وی مسابقه اشراق را نیز مربوط به حفظ موضوعی آیات و روایات همراه با تفسیر دانست و یادآور شد: این مسابقه در میان طلاب پایه چهارم دیپلم و ششم سیکل برگزار میشود.
وی یادآور شد: اسامی شرکت کنندگان در مرحله کشوری مسابقات قرآن در گرایشهای نسیم قرآن، تبیان، اشراق و قرائت پس از برگزاری مرحله استانی، اعلام میگردد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزههای علمیه خواهران گفت: تلاش داریم تا در تمام مراکز استانها مقطع سطح چهار را راهاندازی کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمودرضا جمشیدی در آغاز اجلاس مدیران استانی حوزههای علمیه خواهران که صبح چهارشنبه در اردوگاه فاطمه الزهرا(س) برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه در مناطقی که ضرورت داشته باشد، مقطع تحصیلی سطح دو (کارشناسی) راهاندازی میشود، افزود: در مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) نیز توسعه نسبتا خوبی در حوزههای علمیه خواهران کشور صورت گرفته است.
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