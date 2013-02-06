سخنان رئیس جمهور کذب و جرم است/ فعلا بدلیل تبعیت از رهبری سکوت می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله آملیلاریجانی در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی گفت: انقلاب اسلامی ایران روحیه خودباوری را به مردم ایران بازگرداند و ضمایر الهی را بیدار کرد.
آیتالله آملی لاریجانی احیای سایر ارزشهای الهی از جمله ایثار و ازخودگذشتگی، جهاد فیسبیلالله، استقلال، آزادی و عدالت را از برکات انقلاب اسلامی اعلام کرد و گفت: مردم با قیام خود به مجاهده با ظلم و ستم پرداختند و در کنار تمام مشکلاتی که برای جمهوری اسلامی ایران از روز اول انقلاب پدید آمد، باز هم مردم همچنان پشتیبان انقلاب خویش بوده و هستند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه حتی دشمن شماره یک نظام اسلامی ایران یعنی آمریکا نیز اینک ایران را قدرت برتر منطقه میداند، افزود: در تمام این سالها با وجود همه مشکلات در اقصینقاط کشور آثار و برکات انقلاب اسلامی ظاهر شده است و در علم و فناوری و سایر زمینهها با وجود تمام تحریمها، فشارها و توطئهها، جمهوری اسلامی ایران به امکانات بسیار پیشرفتهای دست یافته است.
آیتالله آملی لاریجانی تاکید کرد انقلاب اسلامی ایران در گسترش فرهنگ اسلامی و ترویج معارف دینی با سالهای پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست و ما تمام اینها را مدیون این انقلاب و مجاهدت مردم و رهبریهای پیامبرگونه امام راحل (قدسالله نفسهالزکیه) و مقام معظم رهبری هستیم.
رئیس قوه قضاییه با تبریک یومالله بیست و دوم بهمن به همبستگی ملی در راهپیمایی این روز اشاره کرد و گفت: در این روز تمام مردم حضور مییابند تا باردیگر پایداری خود و پایبندی به نظام اسلامی را نشان دهند و برتمام مسئولان است که با پرهیز از فرافکنیها از کوشش و تلاش برای خدمترسانی به مردم دریغ نکنند آیتالله آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد: مردم در روز 22 بهمن با حضور گسترده باردیگر استقامت در راه انقلاب و استقرار نظام اسلامی را ثابت کنند تا دشمنان بدانند باوجود تمام مشکلات و اختلافنظرهای سیاسی و غیره نظام اسلامی به راه شکوهمند خود ادامه خواهد داد.
آیتالله آملی لاریجانی در ادامه اضافه کرد: آنچه که در روز یکشنبه در مجلس رخ داد، به کام ملت بسیار تلخ بود و اینجانب با اینکه نسبتهای رئیسجمهور در مورد قضات قوه قضاییه و نمایندگان مجلس و روسای قوا را کذب و افترا و برخلاف تمام موازین شرعی و قانونی و جرم میدانم، فعلا به خاطر مصالح نظام و تبعیت از اوامر مقام معظم رهبری (دامت برکاته) سکوت میکنم و در فرصتی دیگر به تفصیل درباب آن سخن خواهم گفت و ماهیت جریان انحرافی و فتنه و فساد اقتصادی و عقیدتی و عملی آنان را فاش خواهم کرد.
نظر شما