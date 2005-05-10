رسول صدر عاملي : اميدوارم تلويزيون با سينما بهتر برخورد كند

رسول صدر عاملي كارگردان سينما و رئيس اتحاديه تهيه كنندگان ضمن بيان اين مطلب درمورد تشكيل گروه سينمايي بازبه خبر نگار "مهر" گفت : ماندگاري اين طرح براي فيلم هاي خاص اجتناب ناپذيراست والان تجربه هايي كه انجام شده به برگزاري هرچه بهتراين طرح كمك مي كند .هرچند فيلم هاي اول اكران شده دراين گروه تا حدي مهجور باقي ماندند .

وي درادامه افزود : برخي ازاين فيلم ها دو يا سه سال روي دست سازندگانشان باقي مانده بودند وعلي رغم ارزش هاي هنري وموضوعي به نمايش عمومي در نمي آمدند و حالا با كامل شدن اين گروه اين نوع فيلم ها مخاطبان خودش را پيدا خواهد كرد.

وي متذكرشد : اين فيلم ها نياز به مخاطب شناسي دقيق واصولي دارد تا مخاطبان ازنمايش آنها مطلع شوند . در اين گروه هرفيلمي بيننده خودش را دارد . يعني فيلمي مثل "امتحان " ساخته ناصررفايي مخاطب متفاوتي با فيلم " سيماي زني در دوردست " ساخته علي مصفا دارد.

صدر عاملي تاكيد كرد: صرف چاپ پوستر، ونصب بليبورد اصلا كافي براي تبليغات فيلم نيست و مي شود با تبليغات ويژه دردرازمدت وآشنايي مخاطب به فروش رضايت آميزي دست پيدا كرد .

وي درادامه افزود: اميدوارم تلويزيون مقداري مثبت تر با سينما برخورد كند و با وجود برنامه هاي متعدد سينمايي كه ازشبكه هاي مختلف تلويزيوني پخش مي شود . برنامه اي هم مختص معرفي اين فيلم ها قبل ازاكران عمومي شان به وجود آيد .