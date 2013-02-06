دهه فجر بهترین فرصت برای انعکاس دستاوردهای نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه بزرگ دستاوردهای 34 ساله نظام اسلامی که در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در این ایام یاد امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی را گرامی می داریم و دستاوردهای نظام را مرهون خون پاکشان دانسته و به روحشان درود می فرستیم.

استاندار قزوین تصریح کرد: با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی خوشبختانه نظام ما مقتدرتر و با صلابت تر از گذشته به پیش رفته و خودنمایی می کند وبه برکت شهدای انقلاب اسلامی و ایثارگری رزمندگان اسلام، ایمان مردم و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری امروز بیش از هر زمان دیگر عظمت و اقتدار خود را به رخ جهانیان می کشیم.

وی دهه فجر را بهترین فرصت برای بیان دستاوردها و عملکرد نظام دانست و یادآورشد: در این ایام با ارائه بخشی از دستاوردهای نظام اسلامی ضمن ایجاد امید و نشاط در مردم می توانیم دشمنان را نیز ناامید کرده و آنها را سرخورده کنیم.

عجم جمهوری اسلامی را بزرگترین نعمت الهی برشمرد و اظهارداشت: با پیروزی انقلاب اسلامی و تحقق استقلال و آزادی زمینه شکوفایی استعدادها و ظرفیت های فراوان نخبگان و جوانان این مرز و بوم فراهم شد که همه باید قدردان این نعمت الهی باشیم و از آن بخوبی صیانت کنیم.

استاندار قزوین بیان کرد: انقلاب اسلامی دورانهای متعدی را پشت سر گذاشته و امروز به مرحله شکوفایی رسیده است لذا ضروری است با شناسایی و رفع ضعف های گذشته و بازنگری به برخی عملکردهای مدیران نسبت به کارآمد کردن خدمات دولت همت گماریم.

وی گفت: دوران شکوفایی با همه جوانب آن در عرصه های فرهنگی، اجتماعی می تواند قدرت خود را در دنیا نیز توسعه دهد و یکی از برکات انقلاب اسلامی دایره نفوذ آن در میان ملل مسلمان جهان است.

این مسئول اظهارداشت: امروز تفکر ناب امام راحل و رهبری در میان مردم مسلمان دنیا و منطقه و سایر آزادیخواهان جهان دیده می شود که از دستاواردهای مهم انقلاب در عصر حاضر بشمار می رود.

روند توسعه استان مطلوب است

استاندار قزوین در ادامه به روند روبه رشد استان در بخشهای مختلف اشاره کرد و گفت: دولت خدمات ارزشمندی را در بخشهای مختلف تقدیم مردم شایسته کشور کرده است و استان قزوین نیز با داشتن مردمانی بافرهنگ، ولایتمدار، باهوش و انقلابی و حافظ دستاوردهای انقلاب از این خدمات بخوبی برخوردار شده است.

وی گفت: شاید در برخی موارد به دلیل محدودیت های منابع نتوانستیم همه خواسته ها و نیازهای مردم را پاسخگو باشیم اما تلاش می کنیم تا حد امکان آنچه درتوان داریم برای خدمتگزاری انجام دهیم.

عجم یادآورشد: استان قزوین روند توسعه را با شتاب قابل قبولی آغاز کرده و شاخص های توسعه استان از استانداردهای کشوری بالاتر است و در بخش های راه، کشاورزی، صنعت، ارتباطات، آموزش عالی در جایگاه خوبی قرار داریم.

استاندار بیان کرد: تعداد دانشجویان کشور از یک هزار نفر در قبل انقلاب به 130 هزار دانشجو در50 مرکز دانشگاهی افزایش یافته که برای تحقق آن کارهای بزرگی شده است.

امنیت استان مثال زدنی است

وی افزود: پیشرفت های کمی و کیفی در بخشهای مختلف مرهون امنیت جامع در استان است که با تلاش ماموران پر تلاش نیروی انتظامی در استان محقق شده است.

استاندار اظهارداشت: در مدیریت شهری سرعت خدمات با تامین زیرساختها بالا رفته و در بخشهای کشاورزی، دام و طیور، توسعه راههای ارتباطی، برقرسانی، آب رسانی و سدسازی کارهای قابل توجهی صورت گرفته است.

وی گفت: خدمت صادقانه و بی منت سرلوحه کار همه مسئولان استان است و تلاش می کنیم در آینده نیز شتاب عمران و آبادنی استان با سرعت مناسب انجام شود.

عجم در خصوص ضرورت شرکت مردم در راهپیمایی 22 بهمن نیز گفت: اوج جشنهای انقلاب با شرکت مردم درراهپیمایی 22 بهمن نمود پیدا می کند و از مردم آگاه و بصیر کشور و استان انتظار داریم با حضور یکپارچه در این راهپیمایی باشکوه ضمن به نمایش گذاشتن وحدت و انسجام خود بار دیگر با مقام معظم رهبری تجدید بیعت کنند.