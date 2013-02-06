هدف استکبار ایجاد تفرقه بین ممالک و مذاهب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران صبح چهارشنبه در روستای عسگرآباد شهرستان پیشوا با حضور مسئولان شهرستان برگزار شد.

سید حسین نقوی حسینی در این مراسم ضمن تبریک و گرامیداشت دهه فجر و سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با اشاره به اینکه خیانتهای فراوان رژیم پهلوی به ملت و کشور ایران هیچ گاه از اذهان مردم پاک نخواهد شد به مقایسه این برهه زمانی انقلاب با دوران طاغوت و رژیم شاهنشاهی پرداخت.

پیشرفت امروز کشور نتیجه رهبری امام(ره) و مقام معظم رهبری است

وی در ادامه پیشرفت امروز کشور در تمامی زمینه ها را حاصل و نتیجه رهبری پیامبر گونه امام(ره)، مقام معظم رهبری و ایثارگریهای انسانهای آزاده ای دانست که برای حاکمیت قرآن و اسلام ناب محمدی(ص) از تمام توان و هستی خود گذشتند.

نماینده مردم شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز هدف استکبار و دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمانان تفرقه انداختن در بین ممالک و مذاهب اسلامی است تا بر منابع عظیم مسلمانان تسلط یابند، بنابراین اتحاد و همبستگی مسلمانان تکلیف اساسی و الهی است.

نقوی در پایان دستاوردهای جمهوری اسلامی در سی و چهارمین بهار انقلاب اسلامی را تشریح کرد و خواستار حضور گسترده قشرهای مختلف مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن شد.

فرماندار شهرستان پیشوا نیز در حاشیه این مراسم با حضور در روستای عسگر آباد از نزدیک در جریان مشکلات مردم روستا قرار گرفت و پای درد دل روستائیان نشست.

برای خدمتگزاری و رفع مشکلات مردم از هیچ کوششی نباید دریغ کرد

بهرام ستاری در حاشیه دیدار مردمی گفت: برای خدمتگزاری و رفع مشکلات مردم از هیچ کوششی نباید دریغ کرد.

در این مراسم قمی بخشدار مرکزی، امیرحسین طاهری سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مسئولان شهرستان در مسجد امیرالمؤمنین(ع) بودند تا با بررسی مشکلات مردم برای رفع آن تصمیماتی اتخاذ کنند.

گفتنی است، در این مراسم، خواندن دعای توسل، اجرای سرود، اجرای تواشیح، پخش کلیپ با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی از دیگر برنامه های جانبی جشن پیروزی انقلاب در روستای عسگر آباد بود.