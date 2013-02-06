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۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

سالارکیا به مهر خبر داد:

پرداخت 20میلیارد ریال تسهیلات برای رونق دامپروری به مددجویان البرزی

پرداخت 20میلیارد ریال تسهیلات برای رونق دامپروری به مددجویان البرزی

کرج – خبرگزاری مهر: 20 میلیارد ریال تسهیلات برای رونق دامپروری به مددجویان کمیته امداد البرز پرداخت شد.

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، طرح های اجرایی شده با رویکرد خودکفایی را از اصولی ترین و شایسته ترین خدمات ارائه شده در کشور برشمرد و بر لزوم توجه به این قبیل طرح ها تاکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت های کمیته امداد در زمینه خودکفایی مددجویان تصریح کرد: ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای مددجویان مستعد از محل اعتبارات صندوق اشتغال نیازمندان و ایجاد زمینه دریافت وام و تسهیلات اشتغالزایی از برنامه های اشتغالزایی مددجویان و نیازمندان تحت حمایت است .

وی افزود: این نهاد با شناسایی منابع و امکانات بالقوه و بالفعل مناطق مختلف کشور به منظور بهره گیری در جهت توسعه فرصتهای شغلی اقدامات مطلوبی انجام داده است.

سالارکیا اظهار داشت: حمایت در جهت خودکفایی و خود اشتغالی مددجویان در اولویت های کمیته امداد است تا در زمانی اندک مددجویان را از چرخه حمایتی خارج و به خودکفائی کامل برساند.

وی گفت: در راستای اجرای کامل طرح های خودکفایی 21 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال برای رونق دامپروری، دامداری و کشاورزی به نیازمندان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد البرز پرداخت شده است.

مدیر کل کمیته امداد البرز افزود: در این راستا مبلغ 20 میلیارد ریال تسهیلات جهت اشتغال و رونق دامپروری و دامداری طی 9 ماهه امسال و در زمینه کشاورزی و باغداری نیز مبلغ یک میلیارد ریال و در طول این مدت به نیازمندان پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: این تسهیلات پرداختی از محل تسهیلات بانکی و اعتباری بنگاههای کوچک اقتصادی و زود بازده است.

کد مطلب 1810407

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