پرداخت 20میلیارد ریال تسهیلات برای رونق دامپروری به مددجویان البرزی

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، طرح های اجرایی شده با رویکرد خودکفایی را از اصولی ترین و شایسته ترین خدمات ارائه شده در کشور برشمرد و بر لزوم توجه به این قبیل طرح ها تاکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت های کمیته امداد در زمینه خودکفایی مددجویان تصریح کرد: ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای مددجویان مستعد از محل اعتبارات صندوق اشتغال نیازمندان و ایجاد زمینه دریافت وام و تسهیلات اشتغالزایی از برنامه های اشتغالزایی مددجویان و نیازمندان تحت حمایت است .

وی افزود: این نهاد با شناسایی منابع و امکانات بالقوه و بالفعل مناطق مختلف کشور به منظور بهره گیری در جهت توسعه فرصتهای شغلی اقدامات مطلوبی انجام داده است.

سالارکیا اظهار داشت: حمایت در جهت خودکفایی و خود اشتغالی مددجویان در اولویت های کمیته امداد است تا در زمانی اندک مددجویان را از چرخه حمایتی خارج و به خودکفائی کامل برساند.

وی گفت: در راستای اجرای کامل طرح های خودکفایی 21 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال برای رونق دامپروری، دامداری و کشاورزی به نیازمندان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد البرز پرداخت شده است.

مدیر کل کمیته امداد البرز افزود: در این راستا مبلغ 20 میلیارد ریال تسهیلات جهت اشتغال و رونق دامپروری و دامداری طی 9 ماهه امسال و در زمینه کشاورزی و باغداری نیز مبلغ یک میلیارد ریال و در طول این مدت به نیازمندان پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: این تسهیلات پرداختی از محل تسهیلات بانکی و اعتباری بنگاههای کوچک اقتصادی و زود بازده است.