ارتقا دانشگاه آزاد خرم آباد به "جامع" در دستور کار است/ تدوین سند چشم انداز دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم متقی نیا صبح چهارشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان با بیان اینکه اساسنامه جدید دانشگاه آزاد گام بلندی برای ارتقا این دانشگاه بود اظهار داشت: اصلاحات صورت گرفته در اساسنامه با نگاهی واقع بینانه به گذشته، نگاهی بلندنظرانه به آینده و نگاهی عاقلانه به حال صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد یک نظر کارشناسی درون دانشگاهی بوده است، عنوان کرد: اجرای مطالبات و منویات رهبری در دانشگاه آزاد از اولویت های اساسی این دانشگاه است و نیاز به زمینه هایی دارد که باید فراهم شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با بیان اینکه اگر دانشگاه اصلاح شود جامعه نیز اصلاح خواهد شد، عنوان کرد: تربیت دینی و اخلاقی دانشگاهیان، رشد و باروری و به اوج رسیدن فعالیتهای آموزشی، توجه به حوزه پژوهش، ارتباط دانشگاه با بدنه جامعه و صنعت و همچنین ارائه خدمات دانشگاه به ملت از جمله مطالبات رهبری است که در دستور کار این دانشگاه قرار دارد.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در دیماه سالجاری شاهد تغییرات ساختاری بوده است، عنوان کرد: تعیین هیئت امنای استانی دانشگاه آزاد و ایجاد دبیرخانه استانی از جمله این تغییرات بوده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با بیان اینکه هیئت امنای دانشگاه آزاد در استان دارای اعضای حقیقی و حقوقی است، بیان داشت: در استان لرستان اعضای حقوقی منصوب شده و انتصاب اعضای حقیقی در حال رایزنی است و در مجموع در نیمه راه تشکیل هیئت امنای دانشگاه هستیم.

حجت الاسلام متقی نیا با بیان اینکه این دانشگاه چندین هدف اصلی را برای خود در دستور کار قرار داده است، عنوان کرد: تبدیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد از بسیار بزرگ به جامع از جمله این اهداف است.

وی ادامه داد: برای ارتقا دانشگاه نیازمند تحقق شاخص هایی در زمینه های مختلف هیئت علمی، امکانات آموزشی و پژوهشی و همچنین توسعه آزمایشگاهها و دانشکده ها هستیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد همچنین از تدوین برنامه چشم انداز 10 ساله توسعه دانشگاه خبر داد و بیان داشت: در این راستا گروه با دانش و تجربه ای را به کار گرفتیم تا این سند را تدوین کنند که کار در حال انجام است و به زودی سند چشم انداز دانشگاه رونمایی خواهد شد.

حجت الاسلام متقی نیا همچنین از ایجاد رشته ها و دانشکده های جدید در این دانشگاه خبر داد و بیان داشت: در زمینه توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی از جمله ارشد و دکتری متاسفانه یک فرصت تاریخی در سه سال گذشته از دانشگاه آزاد خرم آباد گرفته شد.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد بروجرد در این مدت 50 رشته ارشد گرفته است، عنوان کرد: در حالیکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در این زمینه توفیق چندانی نداشته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با بیان اینکه در طول چند ماه گذشته پرونده 18 رشته در مقطع ارشد و چهار رشته در مقطع کارشناسی تکمیل و برای تصویب ارسال شده است، عنوان کرد: در راستای راه اندازی این رشته ها مجوز منطقه و شورای گسترش استان را گرفته ایم و امید می رود با تصویب در سازمان مرکزی و وزارت علوم برای مهرماه سال آینده اقدام به پذیرش دانشجو کنیم.

حجت الاسلام متقی نیا ادامه داد: فعالیت هایی که برای اخذ مجوز رشته های یاد شده توسط دانشگاه نیاز بوده انجام شده است و مابقی کار در گرو موافقت سازمان مرکزی و وزارت علوم است.

وی همچنین از پیگیری برای راه اندازی چند رشته دکتری خبر داد و بیان داشت: فعالیت ها در این زمینه در مراحل اولیه است و امیدواریم این امر محقق شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ادامه داد: از سوی دیگر برای راه اندازی رشته های جدید باید به داشته های دانشگاه در زمینه هیئت علمی و وجود رشته های کارشناسی برای اخذ مجوز همان رشته ها در مقاطع بالاتر توجه کنیم.