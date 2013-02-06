ایستگاه اقلیم شناسی سرخه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل هواشناسی استان سمنان صبح چهارشنبه در حاشیه افتتاح ایستگاه اقلیم شناسی سرخه به خبرنگاران گفت: این ایستگاه در زمینی به مساحت 10 هزار مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 70 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی احداث شده است.

سید مهرداد حسینی افزود: ایستگاه اقلیم شناسی سرخه در ارتفاع یک هزار و 170 متری از سطح دریا احداث شده است و در صورت تامین اعتبار به ایستگاه خودکار هواشناسی ارتقا می یابد.

وی تصریح کرد: ایستگاه های اقلیم شناسی روزانه در سه نوبت و ساعت های 6.30 صبح، 12.30 ظهر و 18.30 عصر به وقت محلی گزارشات خود را ثبت می کند.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان از فعال بودن ۱۰ ایستگاه سینوپیتیک هواشناسی در سطح این استان خبر داد و گفت: از این تعداد، پنج ایستگاه طی سه سال اخیر راه اندازی شده است.

حسینی به فعالیت پنج ایستگاه سینوپیتیک هواشناسی در این استان اظهار داشت: طی سه سال اخیر تعداد ایستگاه های سینوپیتیک هواشناسی در استان سمنان از پنج ایستگاه به ۱۰ ایستگاه افزایش پیدا کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد ۱۶۰ ایستگاه اقلیم شناسی و ۶۰ ایستگاه باران سنجی در سطح استان سمنان مشغول به جمع آوری اطلاعات هواشناسی هستند.

مدیر کل هواشناسی استان سمنان یادآور شد: این اداره کل در حال حاضر قادر است در پیش بینی یک روزه هوا صد در صد و پیش بینی سه روزه هوا ۹۷ درصد پیش بینی واقعی ارائه کند.

حسینی در خاتمه با بیان اینکه پیش بینی های جوی باعث پیشگیری از وقوع خسارات به کشاورزان خواهد بود، اضافه کرد: میانگین بارش باران در جهان ۷۵۰ میلی متر، در کشور ۲۵۰ میلی متر و در استان سمنان ۱۴۰ میلی متر است.