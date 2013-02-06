افتتاح کتابخانه عمومی "حکیم طوس" شهرستان لالی

به گزارش خبرگزاری مهر، لفته منصوری اظهار کرد: کتابخانه عمومی «حکیم طوس» در شهرستان لالی با حضور آیت الله دکتر حیدری نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری می شود.

منصوری گفت:‌ این کتابخانه با زیربنای یک هزار 175 متر مربع با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ساخته و به منظور بهره برداری تحویل نهاد کتابخانه های عمومی شده است.



وی تصریح کرد: کتابخانه عمومی «حکیم طوس » روز پنجشنبه 19 بهمن با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و رسما شروع به کار می کند.



به گفته وی، این کتابخانه دارای بخشهای مخزن، امانت کتاب، بخش مرجع، سالنهای مطالعه خواهران و برادران، جستجوی کتاب، نمایه نشریات، نشریات و مجلات، بخش کودک مجزا و کافی نت است.



به گزارش مهر، کتابخانه عمومی «حکیم طوس » در مرکز شهرستان لالی قرار دارد که به نوعی کتابخانه مرکزی شهرستان به حساب می آید و دارای سه طبقه است.



