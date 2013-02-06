تجهیزات فضای فرکانسی نظارت محتوایی نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مختاری ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح سایت های پایش مانیتورینگ و جهت یاب فضای فرکانسی جنوب کشور اظهار داشت: فضای فراکانسی از منابع طبیعی و غیر قابل توسعه است که باید به خوبی مدیریت شود و راه اندازی مرکز پایش فرکانس شهید صمد عدل آسا و سایت های پایش و مانیتورینگ به منظور نظارت و مدیریت بر فضای فرکانسی جنوب کشور است.

وی ادامه داد: در تمام دنیا جداول ملی فرکانس وجود دارد که هر کشور طبق این جداول تخصیص فرکانس انجام می دهد و براساس آن پایش و نظارت صورت می گیرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری استان فارس اظهار داشت: نظارت انجامی در این فضا فقط فرکانسی و پایش است و بحث نظارت محتوا انجام نمی شود وهمچنین هر شهروند براساس مقررات می تواند از پهنای باند برای امور صنعتی، علمی، پزشکی استفاده کند.

مختاری با اشاره به اینکه این امواج رسانه برای ارتباط هستند، افزود: مراکز دریافت کننده برای رعایت تششع استاندارد و جلوگیری از اختلال در شبکه هماهنگی لازم را انجام می دهند.

مدیرکل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اداره‌کل منطقه جنوب کشور تصریح کرد: در صورت استفاده غیر مجاز از فرکانس تداخل در سیستم ایجاد می شود و مشکلات زیادی در سیستم به وجود می آید که این موضوع به وسیله دستگاه های نصب شده مورد نظارت قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه نظارت محتوایی در این مرکز وجود ندارد، ابراز داشت: طبق برنامه فرکانسی مجوز بهره برداری از فرکانس صادر و بهره بردار غیر مجاز در رنج فرکانسی خود فعالیت می کند و فرکانس های که بدون مجوز استفاده می شوند در پایش شناسی و مسدود می شوند.

مختاری با تاکید بر اینکه وظیفه ما صیانت از فضای فرکانسی است گفت: سایت پایش مانیتورینگ دوم شیراز، جهت یاب و مانیتورینگ HFشیراز، جهت یاب بوشهر و یاسوج ، مانیتورینگ عسلویه، یاسوج، مرکز دوم پایش فرکانس HF شیراز، تجهیزات خودروی سیار مانیتورینگ و... با اعتباری 200 میلیارد ریال در مدت سه سال انجام و افتتاح شد.