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۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۳۹

حضور پر رنگ و معنادار مردم در راهپیمایی 22 بهمن توطئه های دشمنان را نابود می کند

حضور پر رنگ و معنادار مردم در راهپیمایی 22 بهمن توطئه های دشمنان را نابود می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: دادگستری استان کرمان با صدور بیانیه ای ضمن دعوت از ملت ایران برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن این مشارکت مردم را در نابودی توطئه های دشمنان تاثیرگذار عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دادگستری کل استان کرمان طی بیانه ای که به مناسبت 22 بهمن صادر کرده است، از مردم غیور دیار کریمان برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد.

متن این بیانیه که نسخه ای از آن به دفتر خبرگزاری مهر کرمان ارسال شده است بدین شرح است: اکنون که در آستانه سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم ضمن تبریک این ایام که یاد آور وحدت و همدلی همه اقشار مردم در پرتو عنایات خداوند بزرگ و رهبری عالمانه و دینی حضرت امام خمینی (ره) است از مردم مومن و متدین استان برای شرکت در مراسم راهپیمایی 22 بهمن دعوت می نمائیم.

تقاضا داریم که ملت غیور ایران اسلامی بینش زمان شناسی و دشمن شناسی خود را در برابر دوربین های بین المللی به نمایش بگذارند.

بدیهی است که وحدت و حضور پر رنگ و معنا دار مردم ما در مناسبتهای مختلف می توانند با حفظ اقتدار ایران از عملیاتی شدن نقشه های دشمنان جلوگیری نماید.

کد مطلب 1810460

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