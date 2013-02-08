  1. دانشگاه و فناوری
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۰

رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی

رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی

پوستر پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی با حضور معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پوستر پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور ترجمانی از سخنان مقام معظم رهبری در راستای پرداختن به سبک زندگی اسلامی ایرانی به عنوان یکی از 4 محور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نقش جوانان در تبیین و فرهنگ سازی این سبک زندگی و از طرفی پرداختن به برنامه محوری پزشک خانواده به عنوان یک وظیفه و تکلیف در برنامه پنجم توسعه در جهت اجرای عدالت در نظام سلامت است.

پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 6 بخش مسابقه ای و با بیش از 60 رشته اول تا چهارم شهریورماه سال 92 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه برگزار خواهد شد.

در مراسم رونمایی از پوستر این جشنواره، دکتر آیتی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت و نائب رئیس جشنواره، نریمانی مشاور و معاون اجرایی معاونت، دکتر قربانیان سرپرست معاونت فرهنگی و فوق برنامه معاونت و دبیر جشنواره، شریفی مسئول دبیرخانه دائم جشنواره فرهنگی معاونت و جمعی از کارشناسان دبیرخانه جشنواره فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی کشور حضور داشتند.
کد مطلب 1810462

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها