رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، پوستر پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور ترجمانی از سخنان مقام معظم رهبری در راستای پرداختن به سبک زندگی اسلامی ایرانی به عنوان یکی از 4 محور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نقش جوانان در تبیین و فرهنگ سازی این سبک زندگی و از طرفی پرداختن به برنامه محوری پزشک خانواده به عنوان یک وظیفه و تکلیف در برنامه پنجم توسعه در جهت اجرای عدالت در نظام سلامت است.

پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 6 بخش مسابقه ای و با بیش از 60 رشته اول تا چهارم شهریورماه سال 92 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه برگزار خواهد شد.

در مراسم رونمایی از پوستر این جشنواره، دکتر آیتی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت و نائب رئیس جشنواره، نریمانی مشاور و معاون اجرایی معاونت، دکتر قربانیان سرپرست معاونت فرهنگی و فوق برنامه معاونت و دبیر جشنواره، شریفی مسئول دبیرخانه دائم جشنواره فرهنگی معاونت و جمعی از کارشناسان دبیرخانه جشنواره فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی کشور حضور داشتند.