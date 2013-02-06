کرمانشاه از مین پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فردا و در هشتمین روز از ایام‌الله دهه مبارک فجر مراسم پایان پاکسازی عمومی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره به جا مانده از جنگ تحمیلی استان کرمانشاه با حضور سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری و نمایندگان و مسئولان استان کرمانشاه و سازمان‌های فعال در عرصه مین‌زدایی بشردوستانه برگزار می‌شود.

گفتنی است پس از پایان جنگ تحمیلی استان کرمانشاه با حجم بسیار وسیع اراضی آلوده به مین‌ و گلوله‌های عمل نکرده مواجه شد.



با وجود گستردگی آلودگی، تنوع و شرایط سخت اقلیمی و جغرافیایی استان کرمانشاه، جان برکفان فعال در حوزه مین‌زدایی با تلاش و فداکاری و در نهایت ایثار و مجاهدت بدون کمک های نرم افزاری و سخت افزاری سازمان های ذیربط بین المللی در چارچوب تدابیر وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با مدیریت مرکز مین‌زدایی کشور با انجام پاکسازی عمومی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره به جامانده از دوران دفاع مقدس در استان کرمانشاه گام دیگری در خدمت به مردم این خطه قهرمان برداشته، زمینه مساعد برای رشد و توسعه همه جانبه استان کرمانشاه فراهم کردند.