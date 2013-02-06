احمدی نژاد: حمایت از حقوق ملت فلسطین راهبرد تغییرناپذیر ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز چهارشنبه به وقت محلی مصر در دیداربا محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین با اظهار خرسندی از دستاورد اخیر فلسطین در سازمان ملل اظهار داشت: این که مسئله فلسطین یک گام به جلو رفت و سندی در سطح بین‌المللی به نفع ملت فلسطین ثبت شد، فرصت بهتری ایجاد کرده که حقوق ملت فلسطین به طور جدی‌تر پیگیری شود.



رییس جمهور با اشاره به اظهارات محمود عباس مبنی بر تلاش برای وحدت بین تمام گروههای فلسطینی گفت: دشمنان از فاصله بین ملت فلسطین و گروههای فلسطینی، سوء استفاده های زیادی کرده اند، از این رو امیدواریم تلاش‌هایی که در زمینه وحدت صورت گرفته به نتیجه کامل برسد و هر آنچه که ملت فلسطین انتخاب کردند، باید همه از آن حمایت کنند و این موضوع فرصتی برای پیشرفت‌های بعدی است.



احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در تمام مجامع بین المللی از حقوق ملت فلسطین به طور کامل حمایت می کند، اظهار داشت: این موضوع راهبرد جمهوری اسلامی بوده و تغییرناپذیر است و ملت ایران همواره در کنار ملت فلسطین قرار خواهد داشت.



رییس جمهور با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در مسیر سراشیبی و ضعف قرار دارد، گفت: صهیونیستها با مقاومت، ضعیف تر می شوند لذا باید به طور همزمان که در مجامع بین المللی موضوع تشکیل دولت مستقل فلسطینی پیگیری می شود، آزادی کل سرزمین های فلسطین و مقاومت در این زمینه نیز مورد توجه قرار گیرد و امروز شرایط به گونه ای است که آ‌سان‌تر می توان این دو موضوع را در کنار هم پیگیری نمود.



محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های جمهوری اسلامی ایران از حقوق ملت فلسطین گفت: برادران ایرانی همواره در تمام شرایط در کنار ملت مظلوم فلسطین بوده اند و ملت فلسطین قدرشناس این حمایتها است.



وی با اشاره به فشار و موضع منفی غربی ها و برخی دولت‌های عربی پس از تصویب عضویت فلسطین به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل، اظهار داشت: آنچه اخیرا به دست آورده‌ایم دستاورد بزرگی است و همچنان آن را پیش خواهیم برد.



وی از تلاش خود برای برقراری آشتی و وحدت بین گروههای فلسطینی خبر داد و گفت: جوانان فلسطینی همچنان به دنبال مقاومت هستند و هر روز با روشهای ابتکاری و جدید و در قالب تظاهرات علیه صهیونیست‌ها اقدام می کنند.