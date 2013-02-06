به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمالرعایا صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب در سطح کشور باید اجرا شود، اظهار داشت: نامگذاری هر سال از سوی رهبر معظم انقلاب خردمندانه و هوشمندانه است.
وی با بیان اینکه همیشه یکی از مهمترین دغدغههای رهبر معظم انقلاب در راستای نامگذاری سالهای جدید این بوده که شعارهای انتخاب شده برای هر سال تنها در قالب شعار باقی نماند، ادامه داد: شعارهای انتخاب شده برای هر سال نباید در قالب شعارزدگی باشد و این شعارها و به نوعی بیانات رهبری باید قدرت اجرایی به خود بگیرد.
وی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته اقدامات ویژهای در سده لنجان در راستای اجرایی شدن بیانات رهبر معظم انقلاب صورت گرفته، بیان داشت: حرکت در مسیر مطالبات و بیانات رهبر معظم انقلاب در هر شرایطی ضرورت دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر سده لنجان با تاکید بر اینکه در حال حاضر توجه به هویت و مبانی اسلامی شهرها در شهرداریها ضعیف است و شهرداریها باید با برنامهمحور بودن به این موضوع توجه کنند، بیان داشت: برنامهمحور بودن یکی از شاخصههای اصلی فعالیت شورا و شهرداری سده لنجان به شمار میرود.
وی با تاکید بر اینکه شورای سوم شهر سده لنجان به صورت ویژه به این موضوع نگاه میکند و تمام فعالیتها و اقدامات خود را در سطح شهر با رویکرد برنامهمحوری انجام میدهد، ادامه داد: تدوین برنامه استراتژیک و راهبردی افق 1404 برای شهر سده لنجان یکی از مهمترین برنامههای اجرایی شهرداری و شورای شهر است و توجه به هویت ایرانی اسلامی شهرها در افق 1404 سده لنجان مورد توجه قرار گرفته است.
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