استقرار کاروان سلامت و نیکوکاری هلال احمر اصفهان در روستاهای فرخی و چاه ملک خورو بیابانک

علیرضا سلیمی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کاروان متشکل از چهار کمیته فرهنگی، آموزشی، درمانی و حمایتی است که هر کدام برنامه‌های خود را در چهار دبیرستان و دبستان دخترانه و پسرانه این شهرستان به اجرا درمی‌آورند.

وی دبیرستان پسرانه شهید صفا و دخترانه عفت، دبستان شهید امامی و فاطمه را از اماکن اجرای فعالیت‌های و برنامه‌‌های فرهنگی و امدادی کاروان نام برد و ادامه داد: آموزش توانبخشی، مشاوره خانواده، آموزش مهارت‌های زندگی، امداد و کمک‌های اولیه ، برنامه‌ها توانبخشی و انجام ویزیت رایگان و برگزاری مسابقات مختلف از دیگر برنامه‌های کاروان است.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: تیم درمان کاروان متشکل از سه متخصص عفونی، جراح، داخلی و دندانپزشک، چهار پزشک عمومی، دو نیروی بهداشت محیط و دو دامپزشک است که در سه روز استقرار کاروان به ویزیت رایگان مردم مناطق محروم این شهرستان می‌پردازند.

وی افزود: طی انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با چند داروخانه و درمانگاه شهرستان خوروبیابانک مقررشد که تمام داروهای مورد نیازی تیم درمان را تامین و هزینه آن از سوی جمعیت هلال احمر استان اصفهان پرداخت شود.

سلیمی با بیان اینکه در گذشته کاروان تنها به یک یا چند روستای محروم و صعب العبور مراجعه می‌کند که طبق دستورالعمل مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان مقرر شد که برنامه اعزام کاروان سلامت و نیکوکاری این جمعیت به تمامی مناطق استان اعزام شوند.

وی اضافه کرد: تمام افرادی که در دوره‌های آموزشی موقت امداد و نجات کاروان حضوریابند گواهینامه آموزش اهدا می‌شود.

سلیمی گفت: اعزام کاروان به مناطق مختلف استان اصفهان و حتی برون استانی ضمن کمک رسانی به مردم فقیر نوعی ارزیابی اولیه از سیستم‌های درون سازمانی است.