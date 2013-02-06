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۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

در ایام دهه فجر/

مجتمع خدمات توانبخشی اندیشه در ماهدشت افتتاح شد

مجتمع خدمات توانبخشی اندیشه در ماهدشت افتتاح شد

کرج – خبرگزاری مهر: همزمان با دهه مبارک فجر چهارمین مجتمع خدمات بهزیستی در البرز با حضور مدیرکل بهزیستی البرز افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه و با حضور مدیرکل بهزیستی البرز و رئیس نیروی انتظامی ماهدشت، به مناسبت ایام دهه فجر مجتمع خدمات توانبخشی اندیشه در ماهدشت کرج افتتاح شد.

این مجتمع خدمات توانبخشی چهارمین مرکز خدمات توانبخشی در استان البرز است که به بهره برداری رسید.

همه خدمات رفاهی و توانبخشی به منظور رفاه حال افراد تحت پوشش بهزیستی ساکن ماهدشت در این نقطه افتتاح شد.

مرتضی مکاریان مدیرکل بهزیستی البرز در این مراسم گفت: امروز شاهد به بار نشستن یکی از خدمات بسیار گسترده بهزیستی در منطقه ماهدشت هستیم.

وی افزود: این مجتمع با مجوز سازمان بهزیستی و توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده است.

مکاریان افزود: با راه‌اندازی این مجتمع از این پس مردم محروم منطقه ماهدشت و دهستان‌های این منطقه برای دریافت خدمات، نیاز به مراجعه به بهزیستی شهرستان کرج ندارند و خدمات را در همین منطقه دریافت می‌کنند.

وی بالا بردن سطح خدمات ارائه شده به افراد تحت پوشش و تسریع در ارائه خدمات را از اهداف و اولویت های این نهاد عنوان کرد.

کد مطلب 1810556

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