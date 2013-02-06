شرایط تحریم ایران مانع تحقق عدالت اجتماعی در کشور نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه دهه فجر که از 18 تا 20 بهمن در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان دایر است، اظهار داشت: فروش مهم ترین منبع مالی کشور یعنی نفت هر روز تقلیل می یابد و بانک مرکزی تحریم است، داروهای اساسی کشور دچار مشکل شده اما این شرایط مانع تحقق عدالت اجتماعی نمی شود.

وی با اشاره به اینکه در زمینه بسط دستاوردهای انقلاب اسلامی آمار گویایی وجود دارد، بیان داشت: البته هنوز مشکلات و نقایصی وجود دارد اما انقلاب اسلامی در مسیر چند دهه ای خود به آرمان ها و اهداف خود پایبند بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان به رتبه 13 کشور در تولید دانش در جهان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه حرکت کشور به سمت ارتقا و کارآمدی است و این امر در همه بخش ها مشهود است.

وی با اعلام اینکه امسال در آستانه پنجاهمین سالگرد آغاز جنبش انقلابی مردم از سال 42 تا کنون قرار داریم، یادآور شد: این مدت زمان کمی نیست و بسیاری از کشورها حکومت هایی داشته اند که در 50 سال آغاز و تمام شده اند.

اسماعیلی اذعان داشت: باید این سؤال را در همه جلسات و نشست ها مطرح کرد که آیا انقلاب اسلامی به دستاوردهای اصلی خود رسیده و به اهداف خود پایبند بوده است.

وی با اشاره به اینکه استکبار ستیزی، مبارزه با طاغوت داخلی و حرکت به سوی عدالت اجتماعی از مهم ترین اهداف انقلاب بود، گفت: امروز ندای انقلاب از شمال آفریقا نیز شنیده می شود و این نشان دهنده توسعه و بسط اهداف انقلاب در همه جهان و از توفیقات بزرگ این انقلاب است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر هیچ نقطه از کشور بی بهره از امکانات نیست البته این نباید باعث خودشیفتگی ما شود چرا که هنوز سبک زندگی ما اسلامی نشده است.

به گزارش مهر، این نمایشگاه تا 20 بهمن طی ساعات بازدید 14 تا 20 در محل نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان در قالب 120 غرفه دایر است.