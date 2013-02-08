فرهاد کوه‌پیما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کلیشه‌نویسی در ادبیات داستانی انقلاب را نمی‌توان کتمان کرد، اظهار داشت: یکی از دلایل وجود کلیشه‌نویسی در این گونه ادبی، خود نویسنده‌ها هستند. آنها دوست دارند اثر تالیف شده از سوی آنها حمایت و به نوعی در جامعه مطرح و منتشر شود، پس وقتی موقعیتی مثل جشنواره داستان انقلاب پیش روی آنها قرار می‌گیرد، طبیعی است که کلیشه‌ای و به شکلی بنویسند که به مذاق داوران آن جشنواره خوش بنشیند و برگزیده شود.

وی ادامه داد: بسیاری از نویسندگان انقلاب اسلامی جوان هستند و انقلاب اسلامی بر اساس دیده‌های آنها در همان محدوده سال 56 و 57 خلاصه می‌شود. پس طبیعی است که به سمت خلق آثاری می‌روند که در آن محدوده می‌گذرد؛ کما اینکه اگر هم خرق عادت کنند و آثاری بنویسند که در بازه‌های زمانی دیگری از انقلاب بگذرد، مورد حمایت برای انتشار قرار نمی‌گیرد.

نویسنده رمان «آونگ» افزود: واقعیت این است که نویسنده جوان امروز به کار نوشتن مثل یک شغل نگاه می‌کند و از آن انتظارات مالی دارد. به هر حال اثری که او در مدت دو یا سه ماه می‌نویسد، دارای نقص‌هایی هم هست، اما اگر نهادی باشد که به او بگوید که مبلغی به تو می‌دهیم تا همان اثر را مثلا دو ساله بنویسی و تحویل بدهی؛ یعنی اگر به او زمان بدهیم، شک نکنید که دیگر شما نمی‌گویید ادبیات ما در حال حرکت به سمت کلیشه‌زدگی است؛ چون آن نویسنده دیگر کلیشه‌ای نمی‌نویسد.

این شاعر و نویسنده همچنین تاکید کرد: من بدون تعارف می‌گویم، بدون بازده مالی مناسب در نوشتن این روزها دیگر کمتر کسی به سراغ نویسندگی می‌رود و اگر هم برود دنبال سوژه‌ای می‌رود که بتواند بر اساس آن درآمدزایی کند.

شاعر مجموعه «می‌ترسم ماه را باد ببرد» افزود: نویسنده‌ها معمولا جهان زیستی خودشان را می‌نویسند، اما وقتی موضوع نوشتن برای او یک واقعه تاریخی شد، او باید وقت بگذارد و درباره آن مقطع خاص تحقیق کند و این یعنی صرف هزینه‌ای فکری توسط وی و به طور قطع این هزینه بیشتر از زمانی است که فرد می‌خواهد درباره جهان زیستی خودش بنویسد. نوشتن درباره انقلاب اسلامی چنین واقعیتی است و باید برای تامین این هزینه راهی اندیشید.

کوه‌پیما ادامه داد: این روزها خیلی‌ها می‌گویند ادبیات داستانی انقلاب شامل تعدادی قصه تکراری شده است. اما کسی نمی‌گوید که رسالت این قصه‌ها اساسا به چالش کشیدن و از کلیشه در آوردن ذهن مخاطبان است. کلیشه‌ها همیشه در داستان انقلاب بوده و هستند، اما این به خود ادبیات بر نمی‌گردد و ناشی از ضعف هنرمند خالق آن به شمار می‌رود. کسب موضوع برای خلق ادبیات داستانی انقلاب رسالت هنرمند است و نه جریان ادبی که هنرمند عضوی از آن است.

این نویسنده همچنین در پاسخ به سئوالی درباره چرایی نبود موضوعات روز در ادبیات داستانی انقلاب گفت: امروز انقلاب، موضوع چالش برانگیزی است و نمی‌شود برای آن به راحتی نوشت. به نظرم صبر و تحملی برای تولید آثار و حرف‌های نو در این حوزه وجود ندارد؛ به ویژه اینکه بخواهد به وادی نقد وارد شود و این خود به خود یعنی حرکت نویسندگان در فضای کلیشه. وقتی قرار باشد که یک گفتمان تازه اجازه ورود به ادبیات را نداشته باشد، آیا چیزی جز ضعف نصیب ادبیات می‌شود؟ این همان مشکلی است که ادبیات انقلاب اسلامی در ایران را به خود مبتلا کرده است.